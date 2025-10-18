Замразяване на минималната работна заплата: Васил Велев иска кураж от управляващите

Минималната работна заплата трябва да се замрази. Това стана ясно от думите на председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Говори сега" по БНТ. "Дали това ще го направят политиците - по-скоро не. За това трябва кураж и отговорност. Има риск от свръхдефицит тази година и следващите именно от популизъм, от това, че сме в предизборна ситуация, от това, че се вдигат заплатите в бюджетната сфера в някои сектори", добави още Велев.

"За три години имаме 55% ръст на минималната заплата при 5 % ръст на производителността", смята още Велев.

По думите му инфлацията е 5.6. "Ако се продължава с тези политики за взимане на заеми, раздаването им в нереформирани сектори, няма как инфрлацията да не расте като в Румъния и няма как да не стигнем до замразяване на заплати и пенсии и увеличаване на данъци", смята още Велев. Той отбеляза, че новият дълг е 19 млрд. лв. за тази година.

Според него най-лошият сценарий е да не се коригира траекторията, за да не се катастрофира. По думите му мерките са развързване на средната заплата от заплатите в бюджетния сектор, както и на минималната със средната.

Бюджетът закъснява

Подготовката на бюджета очевидно закъснява, според Велев. "Трябваше да имаме предварителни разговори, в комисиите по триснтранката да е гледан, защото до края на октомври трябва да бъде внесен в парламента", заяви Велев. По думите му преди това пък бюджетът е трябвало да бъде обсъден в обществеността. "Ние нямаме числата, основните параметри, заданието, макрорамката", посочи още Велев.