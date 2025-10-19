Уникален успех за българския минифутбол! №1 сме в Европа (ВИДЕО)

Отборът по минифутбол Орбит София донесе за България първи европейски клубен трофей в тази разновидност на играта. На Euro Business Cup - корпоративен турнир на фирмени отбори от 14 държави, играчите на Oрбит София триумфираха след драма с дузпи срещу Hayotbank (Узбекистан).

Български тим е №1 в Европа!

Редовното време на финала завърши 1:1, като узбеките поведоха с ранен гол. Бившият юношески национал Стефан Аличков обаче изравни почти веднага за столичани. До края на редовното време нови голове не паднаха. Последва драмата на дузпите, като абсолютен герой беше Милослав Павлов, хванал и двете изпълнения на съперника. Победната дузпа за успеха реализира Евгени Михов, с което качи българския тим на европейския трон, макар и на турнир на фирмени отбори. Футболистът на Орбит София Илия Петков, който е и национал на България по минифутбол, пък получи наградата за най-полезен състезател на турнира.

Успехът на българските отбори се допълни от още един състав, който се представи много силно. Съставът на ТЕЦ Марица Изток 2 също записа своето име сред героите на турнира, спечелвайки бронзовите медали – още едно доказателство, че българският минифутбол е фактор, с който всички трябва да се съобразяват. Много силно за отбора от Стара Загора игра състезателят на Загорец (Нова Загора) Пламен Иванов, чието попадение със задна ножица му осигури наградата за най-красив гол на турнира.

Корпоративната Европейска купа по минифутбол събра 34 отбора, които играха по формулата на Шампионската лига. Всеки тим изигра по три мача, след което беше направено общо класиране. Първите 16 състава продължиха към елиминациите. В груповата фаза Орбит се нареди на 8-о място, а ТЕЦ Марица-Изток 2 остана 11-и, което беше достатъчно, за да продължат напред.

