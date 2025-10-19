Случи се! ЦСКА потрепери срещу последния, но постигна първа победа като гост в Първа лига

ЦСКА постигна първи успех като гост в Първа лига за този сезон! "Армейците" надвиха Добруджа с минималното 1:0 в двубой от 12-ия кръг на родния елит. Единственото попадение в срещата реализира Йоанис Питас, който се възползва от прекрасно извеждащо подаване на Джеймс Ето'о в 17-ата минута. Отборът на Христо Янев намали темпото през втората част, но грабна ценни три точки, с които вече има 13 пункта на осмата позиция. Добруджа остава на дъното със 7 точки.

ЦСКА победи Добруджа

Домакините стартираха добре срещата и не позволяваха на гранда да създаде нещо опасно. В седмата минута Михайлов се отчете с точен удар с глава. "Червените" се поокопитиха и отвърнаха с изстрели, които или не намериха целта, или не представляваха опасност на Галин Григоров. В 17-ата минута дойде моментът на гостите.

Ето'о открадна топката в средата на терена и пусна хубав извеждащ пас към Питас, който не чакаше втора покана, за да открие резултата. В средата на полувремето Брахими опропасти хубав шанс. В 31-вата минута шут на Ето'о премина на сантиметри в аут. До почивката стражът на Добруджа изпревари Йоанис Питас при ново добро подаване.

През втората част Добруджа показа друго лице. Лапоухов трябваше да пъти да демонстрира рефлекс, за да спре Иванов и Кардозо. Усещаше се и спад на темпото. В 82-рата минута центриране на Леони премина опасно близко до гредата, излизайки извън очертанията на терена. В заключителната фаза момчетата на Христо Янев не се възползваха по най-добрия начин от контраатаките си.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: Мачът от Първа лига, заради който се стигна до съд, предложи 2 червени картона и битка, но не и победа за Ботев на "Колежа"