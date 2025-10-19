"Заради преформатирането": Икономист посочи, че Бюджет 2026 се замита под килима

Проблеми с бюджета ще възникнат и отлагането им подсказва, че като минимум се опитваме да ги заметем под килима. Не е обяснено как ще бъде запълнен бюджетният дефицит за догодина, дали ще бъдат увеличавани данъците и с колко. Подготовката на Бюджет 2026 трябва да започне по-рано. Това заяви икономистът Стоян Панчев пред БНТ. Той смята още, че преформатирането на правителството може да се дължи именно и заради подготовката на бюджета за следващата година.

Шашма с критериите за бюджета

По думите му България не е изпълнила критериите за инфлацията, а според Панчев е била направена „шашма“ с тях.

Според икономиста, когато има въвеждане на нова валута като еврото, пазарът не се съобразява с всичко това.

Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация, добави, че се търси кой да е виновен за бюджета за следващата година и кой да е изкупителната жертва. „Добре е да има виновник в харченето на държавни пари. В момента се усеща предизборно напрежение и провокира политиците, да са популисти“, коментира Иванов. Той смята, че проблемите, които ги има в момента, не са от настоящата година, а сегашният бюджет за 2025 г. ще предизвика огромен дефицит в края на годината.

Добромир Иванов призова да не се дава индулгенция с еврото заради грешките в правенето на бюджета на държавата. „В момента теглим кредити, за да си купим дрехи, храна, телефони и да отидем на море“, добави той.

