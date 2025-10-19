Войната в Украйна:

Страхотно! Титла за млада българка на престижен турнир по бадминтон в Прага

19 октомври 2025, 16:18 часа 821 прочитания 0 коментара
Калояна Налбантова стана шампионка на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага. Четвъртата поставена в схемата българка се наложи на финала над номер 3 Амалия Шулц (Дания) с 21:14, 12:21, 21:16 за 43 минути на корта.

Калояна Налбантова е шампионка

Налбантова спечели лесно първия гейм, но загуби втората част. В решителния трети гейм тя направи серия от шест поредни точки и стигна до крайния успех. Възпитаничката на Стилиян Макарски взе златото с пет поредни успеха в надпреварата.

Калояна Налбантова

19-годишната националка завоюва втора титла в кариерата си от сериите "International Challenge" след Льовен (Белгия) на 13 септември.

