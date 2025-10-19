Войната в Украйна:

Бивш №1 отново на върха! Спря 2-годишната си суша и грабна титла с чек за 7-цифрена сума

Вторият поставен Даниил Медведев (Русия) спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара. Във финала Медведев се наложи над осмия в схемата Корентен Муте (Франция) със 7:5, 4:6, 6:3 за два часа и 38 минути игра. За руския тенисист това беше първи трофей от май 2023 година насам, като оттогава загуби шест финала, а последният от тях бе през юни на турнира в Хале.

Финалът в Алмати беше и първи за Медведев на твърди кортове от Индиън Уелс през 2024-а. С победата си в Казахстан 29-годишният руснак вече има 21 титли на сингъл. Муте поведе с ранен пробив в първия сет, но руснакът изравни за 4:4, а малко по-късно с втория си пробив в сета стигна до 7:5. Втората част започна по идентичен начин, а Даниил Медведев изравни за 3:3, но Корентен Муте този път веднага върна пробива и дръпна с 5:3, за да затвори сета при 6:4. Медведев осъществи ключов пробив за преднина от 5:3 в решителния трети сет и приключи двубоя на свой сервис при първия си мачбол. / БТА

