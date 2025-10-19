Бивш капитан на Лудогорец с притеснителна констатация за люпилня на таланти за българския футбол

Изпълнителният директор на Пирин Благоевград Светослав Дяков даде интервю за предаването "Арена Спорт" по БНТ, в което коментира финансовото положения на "орлетата". Бившият капитан на Лудогорец призна за лошото състояние на клуба, но подчерта, че задълженията към НАП ще бъдат изплатени. Пирин, който е дал много таланти на родния футбол като Димитър Бербатов и Петър Михтарски, не се радва на особенА помощ от бизнеса, защото според Дяков Благоевград вече не е футболен град.

Благоевград не е футболен град

"Феновете на Пирин могат да бъдат спокойни, защото сме направили всичко необходимо отборът да продължи участието си. Няма да коментирам сумата за погасяване към НАП. Нашите собственици реагираха и проблемът е почти решен. Благоевград не е футболен град. Помощта към нашите собственици е изключително малка. Имаме двама собственици - един от Благоевград и един от София. Правихме срещи с хора от бизнеса, но оттогава до днес няма реакция. След като се случи новината за отнемане на лиценза, отново нямаше реакция. Вероятно заслужаваме тази съдба, защото нехаем около отбора на Пирин", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

"Проблемите няма как да не влияят на отбора. Вижда се от резултатите. Нямаме възможност да сме в челото на класирането. Разчитаме на по-млади момчета. Това напрежение им се отразява и им пречи да покажат по-добра игра. Ако клубът не успее да се стабилизира финансово, школата ще пострада. Школата ни струва повече от първия отбор. Имаме голяма школа с три елитни отбора. Стараем се да не връщаме деца. Най-важна е школата. Мечтая да видя наши деца да играят по големите европейски терени", допълни бившият полузащитник.

