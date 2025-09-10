Предлагането на работа се активизира в края на лятото

Войната в Украйна:

10 септември 2025, 10:41 часа 377 прочитания 0 коментара
Обявите за работа в България бавно се увеличават в края на лятото, като  през месец август се отчита повишено търсене на служители с 5% или над 1700 предложения повече спрямо предходния месец. Това показва анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. На годишна база обаче продължава да се отчита нисък ръст, като за месец август той отново -7% спрямо август 2024 г. (3100 предложения по-малко).

С края на лятото се наблюдава увеличение на броя на обявите за работа в по-голямата част от секторите. Една от основните причини е, че приключва летният сезон и много служители и работодатели се връщат от отпуски. Екипите по човешки ресурси подновяват активната си дейност по подбор на персонал, а компаниите започват отново проекти, които са били отложени през лятото. В последното тримесечие на годината организациите засилват усилията си за постигане на годишните цели. Това често включва и нови назначения, за да се изпълнят поетите проекти до края на годината. В някои индустрии като търговия, логистика и електронна търговия започва подготовка за есенно-зимния пиков сезон, включително кампании като „Черен петък“ и коледните празници. Това води до нужда от допълнителна работна ръка, се подчертава в анализа.

Обявите по сектори

С процентно увеличение на обявите спрямо предходния месец са секторите:

- „Производство“ (2203 предложения, 33% )

- „Логистика и транспорт“ (993 повече предложения, 22%)

- „Хотелиерство и ресторантьорство“ (783 предложения, 15% )

- „Маркетинг и реклама“ (128 предложения, 12% )

- „Търговия и продажби“ (585 предложения, 6% )

Спад на обяви за работа се наблюдава през август все още при „ИТ“ и „Строителство“:

- „ИТ“ (-81 предложения, 3% спад)

- „Строителство“ (-63 предложения, 2% спад).

Дялово разпределение

Секторът „Търговия и продажби“ продължава да съставлява повече от ¼ от общото предлагане с 26% дял. След него увеличават своя дял секторите „Производство“ (21%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%), „Логистика и транспорт“ (14%), „Административни и обслужващи дейности“ (11%). Почти същото остава разпределението в секторите „ИТ“ (6%), „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Анализът показва, че процентът на обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа отново остава непроменен спрямо предходния месец юли.

Разпределението на този тип възможности по сектори е следното: 44% в сектора „ИТ“, следван от „Административни и обслужващи дейности“ (18%), аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (10%).

Предлагане по градове

Сравнено с предходния месец, повишаване на броя на обявите се наблюдава и спрямо всички областни градове: София (1%), Пловдив (12%), Варна (4%), Бургас (14%), Русе (12%), Стара Загора (21%).

Като дялово разпределение в София обявите съставляват 40%, а в останалите градове съотношението е следното: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

 

