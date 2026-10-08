Предоговорен ли е договорът с "Боташ": Енергийният министър повтаря стари тези

Категорично договорът с "Боташ" не е предоговорен. Разговорите са силно експертни и политически - държавата и правителството иска диверсифицирани доставки на достъпни цени. Това заяви в края на разговора в интервюто си по БНТ енергийният министър Ива Петрова. По думите изисква се активна дейност от страна на "Булгаргаз". Още: Документът с обвинението срещу Владимир Малинов по делото "Чирен" е потънал в дън земя

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Припомняме, че Административният съд София-град отмени отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023–2025 г. Решението е окончателно, обявиха от платформата за проверка на факти Factcheck.bg, чийто редактор Василена Доткова подаде заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Отказът на "Булгаргаз" да представи данните доведе до започване на делото.

Доткова поиска да разбере колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с „Боташ“ през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. Държавната „Булгаргаз“ е отказала достъп с аргументи, че информацията е свързана с текущи преговори за предоговаряне на споразумението и представлява търговска тайна.

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В началото на юли договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" беше замразен за 15 месеца след разговори между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган. Именно служебно правителство, назначено от Радев в качеството му на президент - кабинетът на Гълъб Донев - подписа контракта през 2023 г. Веднага бяха повдигнати въпроси защо е сключен договор с продължителност цели 13 години, докато (по данни на Министерството на енергетиката) България трябва да плаща по над 1 млн. лв. на ден (500 хил. долара), без да има възможност да използва пълния капацитет на мрежата.

Особено категоричен е изводът на съда, че „не съществуват никакви законови основания“ за отказ да бъде предоставена поисканата информация. Съдът отменя отказа като незаконосъобразен и връща преписката на „Булгаргаз“ за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което следва да бъде предоставена заявената информация.

Също така съдът задължава „Булгаргаз” да плати разноските по делото. Делото бе водено от адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация”.

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