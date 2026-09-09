"Булгаргаз" не се вслуша в съда, разкри само част от договора с "Боташ"

„Булгаргаз“ е изпълнила само частично съдебното решение, което задължава компанията да предостави на Factcheck.bg информация за доставените количества газ по договора с турската компания „Боташ“ и за изплатените за тях суми. След като поиска допълнителна отсрочка за изпълнение на решението на съда, контролираната от българската държава фирма е изпратила само данните за получените количества през последните три години, но отново е отказала да разкрие размера на преведените суми.

С писмо на изпълнителния директор Георги Татарски до редактора във Factcheck.bg Василена Доткова информация за плащането е отказана, тъй като според „Булгаргаз“ турският доставчик „Боташ“ възразява срещу разкриването на тези данни.

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Делото: как "Булгаргаз" бе задължена от съда да разкрие данните

На 3 август Административният съд София-град отмени отказа на „Булгаргаз“ за предоставяне на информация за количествата газ, доставени по договора с „Боташ“ и за изплатените до края на 2025 г. суми. Factcheck.bg поиска данните още през февруари по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), но първоначално искането беше отхвърлено.

Снимка: БГНЕС

В началото на юли договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" беше замразен за 15 месеца след разговори между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган. Именно служебно правителство, назначено от Радев в качеството му на президент - кабинетът на Гълъб Донев - подписа контракта през 2023 г. Веднага бяха повдигнати въпроси защо е сключен договор с продължителност цели 13 години, докато (по данни на Министерството на енергетиката) България трябва да плаща по над 1 млн. лв. на ден (500 хил. долара), независимо дали услугата реално се използва, или не.

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Полученото количество газ и колко процента от потреблението представлява

Получените данни от "Булгаргаз" сега показват, че по договора действително е бил доставян природен газ, а количествата варират в отделните години. През 2023 г. са получени 664 438,261 мегаватчаса (MWh), през 2024 г. – 3 344 950 МWh, а през 2025 г. – 4 378 486 MWh.

Съществени ли са тези доставки на фона на потреблението в България? За да отговори на този въпрос, Василена Доткова от Factcheck.bg ги сравнява с количествата газ, консумирани в страната според данните на оператора на националната газопреносна мрежа „Булгартрансгаз“. Тази съпоставка показва, че през 2023 г. количествата по договора с „Боташ“ са подсигурили около 2,5% от потреблението на газ в страната, през 2024 г. този дял нараства до 12%, а през 2025 г. – до 15,8%.

Ако се съпоставят количествата газ, получени по договора с „Боташ“, с общия внос на газ в България, отчетен от КЕВР, делът на тези доставки е още по-малък. През 2023 г. той е малко под 1% от общия внос, през 2024 г. – малко под 5%, а през 2025 г. – 5,4% от общия внос. В това изчисление не са включени транзитно пренесените през българската газопреносна мрежа количества, а единствено отчетените като внос в България.

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В документа е посочено, че от юли 2024 г. „Булгаргаз“ не плаща задълженията си по месечните фактури за капацитет, дължими по споразумението с "Боташ", като от същата дата двете дружества са в активни преговори за предоговаряне на условията и сроковете.

Противоречията около договора с "Боташ"

Договорът урежда достъпа на българския обществен доставчик до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция. Той бе сключен месеци след кризата през пролетта на 2022 г., когато руската компания „Газпром“ спря доставките на газ за България. Съдържанието му не е публично достъпно.

Поради съмнения в изгодността на сделката 49-ото Народно събрание създаде временна комисия, която да разследва сключването на договора. Според изготвения от комисията доклад договорените условия предвиждат България да плаща за 53 200 MWh газ дневно на цена от 9,145 щатски долара за мегаватчас, независимо дали услугата реално се използва, или не. В периода на замразяване българската страна ще плаща само за капацитета, който е използвала.

Снимка: БГНЕС

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"Factcheck.bg ще продължи да настоява за достъп до информация какви суми реално са изплатени за получения по договора газ, в съответствие с решението на съда. В мотивите за това решение се посочва, че исканата информация засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства. Съдът напомня, че при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес и стига до категорично заключение, че „не съществуват никакви законови основания“ за отказ да бъде предоставена исканата информация", посочват от изданието за проверка на фактите.

"Булгаргаз" нарушава закона?

Според адвокат Александър Кашъмов, директор на Програма „Достъп до информация“, повторният отказ на „Булгаргаз“ ЕАД е в нарушение на закона и на постановеното съдебно решение. Съдът изрично постанови в решението си от август 2026 г., че в случая е налице надделяващ обществен интерес, поради което няма основание да се пита за съгласие което и да е трето лице, преди да се предостави достъп до исканата информация, подчертава юристът.

Непредоставянето на пълен достъп в случая показва липса на необходимото уважение към авторитета на съдебната власт и влязлото в сила съдебно решение, смята Александър Кашъмов, който представлява Factcheck.bg по делото за достъп до информацията. „Остава въпросът - след разкриването на количествата доставки - какви толкова дълбоки тайни и сенчести интереси се прикриват зад паравана на продължаващия отказ да не се спазва както законът, така и решението на съда, което е влязло в сила“, допълва той.

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