Енергийната система на България е подготвена да издържи на сътресенията на международните пазари, доставките на природен газ са осигурени, а газохранилището в Чирен разполага с количества над средното равнище за Европейския съюз.

Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването "Защо" по bTV, в което коментира енергийната криза, финансовото състояние на държавните дружества, бъдещето на „Топлофикация София“ и проблемите в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. Още: Ива Петрова: С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч

„Енергийната ни система е подготвена и ще издържи на тези изпитания. Това не е просто политическа декларация, а резултат от цялата подготвителна дейност. Електропроизводствените предприятия приключиха плановите си ремонти, подготвени са преносните и разпределителните мрежи, а топлофикационните дружества също бяха проверени“, посочи Петрова.

Тя увери, че страната разполага с достатъчно доставки на природен газ и петрол, както и с компенсаторни механизми за защита на домакинствата и бизнеса.

По отношение на газовата сигурност министърът съобщи, че запълняемостта на подземното газохранилище в Чирен е около 72% от капацитета му при 69% средно за Европа. Към 1 ноември България е разполагала с малко над 83% запълнен капацитет при 74% средно за Европейския съюз.

„Топлофикация София“ се нуждае от кардинално решение

Още: "Това е реалността": Ива Петрова категорична, че запазването на цените на тока и парното не е свързано с балотажа

Особено критична остава ситуацията в „Топлофикация София“, чиито задължения към държавните дружества надхвърлят 1,3 млрд. евро. Основните кредитори са „Булгаргаз“ и Българският енергиен холдинг.

„Това е проблем, който се развива през годините, но вече стига до момент, в който трябва да бъде намерено кардинално решение. Моделът на управление и функциониране на дружеството не е устойчив и не може да продължава в перспектива“, заяви енергийният министър.

Петрова подчерта, че финансовото състояние на „Булгаргаз“ също е сериозно засегнато от натрупаните вземания, като посочи, че дружеството има да получава около 900 млн. евро от столичната топлофикация. Въпреки това, благодарение на принадлежността си към групата на БЕХ, то продължава да осигурява необходимия ресурс за доставки на природен газ.

Министърът обърна внимание и на организационните проблеми в топлофикационното дружество. По данни от извършените проверки към септември са били изпълнени едва 19% от инвестиционната програма и 31% от ремонтната програма. Същевременно около 100 абонатни станции са били спрени заради аварии, а дружеството е разполагало само с пет аварийни екипа.

Проверяват причините за инцидента в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

По повод последното експлоатационно събитие в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Петрова съобщи, че на 19 ноември е възникнал проблем с температурата на маслото в главна циркулационна помпа вследствие на недостатъчно количество вода в охладителната система. След намаляване на мощността блокът е започнал повторно натоварване още същия ден.

„Няма промяна в експлоатационните норми на централата, нито в ядрената ситуация и безопасността. Самото събитие обаче е достатъчно сериозно и в момента е сформирана комисия, която извършва вътрешна проверка за установяване на всички факти и обстоятелства“, уточни министърът.

Приемственост в „Газов хъб Балкан“

Петрова коментира и оставката на Владимир Малинов като председател на „Газов хъб Балкан“. Тя определи решението като лично и подчерта значението на приемствеността в управлението на дружеството. В тази връзка посочи връщането на Захари Дечев като възможност за продължаване на досегашната стратегия.

„За мен е важно в работата на „Газов хъб Балкан“ да има приемственост и продължаване на стратегията. През дружеството се развиват интересни перспективи, свързани с пазарната интеграция и ликвидността на пазарите“, заяви енергийният министър.

Още: Предоговорен ли е договорът с "Боташ": Енергийният министър повтаря стари тези