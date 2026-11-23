Представете си, че покривът на едно училище произвежда повече електроенергия, отколкото сградата използва. Вместо излишъкът просто да бъде продаден в мрежата, той би могъл да помогне за намаляване на сметките на съседната детска градина, общинската администрация или дори на местни домакинства. Подобни модели вече се развиват успешно в Европа, а през 2026 г. България направи важни стъпки към практическото им прилагане у нас.

От собствено производство към споделена енергия

Все повече български общини инвестират във фотоволтаични системи върху обществени сгради. Това им позволява да намаляват разходите си за електроенергия, но поставя и един важен въпрос: какво се случва с произведената енергия, когато сградата не може да я използва?

Едно от решенията са енергийните общности – обединения на граждани, местни власти и предприятия, които могат съвместно да произвеждат, съхраняват, използват и споделят енергия.

Идеята е проста: вместо всяка сграда да управлява самостоятелно своето производство и потребление, участниците могат да обединят усилията си и да използват по-ефективно местните енергийни ресурси.

Така слънчевата енергия, произведена на един покрив, може да носи ползи и на други участници в общността – чрез по-ниски разходи, по-добро използване на съществуващите инсталации и повече средства в общинските бюджети за други обществени услуги.

Какво се промени в България през 2026 г.?

Една от основните пречки пред развитието на енергийните общности у нас доскоро беше липсата на достатъчно ясни правила за споделяне на електроенергия. През 2026 г. бяха направени важни стъпки към преодоляването на този проблем.

През януари влезе в сила нова методика на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която определя как се изчисляват произведената, разпределената за потребление и продадената електроенергия. Последваха промени в правилата за търговия с електроенергия, които създават по-ясни условия за практическото прилагане на този модел.

Нови възможности се откриват и с измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници, обнародвани на 17 ноември 2026 г. Те насърчават участието на гражданите и местните общности в производството на зелена енергия и предвиждат по-широко използване на покривите и фасадите на обществени сгради за инсталации за възобновяема енергия. Разширяват се и възможностите за участие на малки енергийни системи, включително батерии, на електроенергийния пазар.

Макар споделянето на електроенергия да продължава да изисква определени технически и договорни условия, тези промени създават по-благоприятна среда за използване на местно произведена енергия в полза на повече потребители.

Защо това е важно за малките общини?

За малките общини всяка спестена сума от разходите за електроенергия може да има съществено значение.

Училища, детски градини, административни сгради, читалища и спортни обекти често разполагат с покривни пространства, подходящи за фотоволтаични системи. Същевременно потреблението им е различно през отделните часове на деня, което създава възможности за по-ефективно използване на произведената енергия.

Например административна сграда може да потребява най-много електроенергия през работното време, докато друг обществен обект има различен профил на потребление. Координираното управление на тези обекти би позволило по-добро оползотворяване на местните енергийни ресурси.

Тук е и съществената разлика между отделните фотоволтаични инсталации и енергийните общности. В първия случай всяка сграда се стреми да намали собствената си сметка. Във втория се търси обща полза чрез съвместно производство, потребление и управление на енергията.

Моделът на Дряново

Конкретен пример за този подход е община Дряново, където в рамките на европейския проект LOCAL GoGREEN е разработено предпроектно проучване за създаване на енергийна общност с участието на няколко обществени сгради.

Моделът предвижда използване на съществуваща фотоволтаична инсталация, изграждане на две допълнителни системи с батерии и интелигентно управление на произведената електроенергия. Предварителните разчети показват потенциал за приблизително 9 700 евро годишни икономии от новите инсталации.

Това показва как дори малка община може да планира по-ефективно използване на местните енергийни ресурси, при условие че бъдат осигурени необходимото финансиране и техническите и регулаторните предпоставки.

Могат ли гражданите също да споделят енергия?

Енергийните общности не са предназначени само за общинските администрации.

Представете си няколко жилищни сгради, чиито собственици решават да инвестират съвместно във фотоволтаична система. Вместо всяко домакинство да изгражда собствена инсталация, участниците могат да обединят ресурси и да договорят как да разпределят произведената електроенергия и финансовите ползи.

Подобни инициативи могат да включват местни предприятия, обществени организации и уязвими домакинства. Така дори хора, които нямат собствен покрив или достатъчно средства за индивидуална фотоволтаична система, биха могли да се възползват от местното производство на чиста енергия.

Разбира се, споделянето на електроенергия през обществената мрежа изисква съответните технически и договорни условия и не премахва автоматично мрежовите такси и другите приложими разходи.

Въпреки това съвместното производство и използване на електроенергия може да намали разходите и зависимостта от колебанията в цените, като направи ползите от възобновяемата енергия достъпни за повече хора.

От възможност към реална полза

Развитието на енергийните общности може да промени начина, по който българските общини и граждани произвеждат и използват електроенергия. Законодателните промени през 2026 г. създават по-благоприятни условия, но истинското предизвикателство е тези възможности да се превърнат в работещи решения.

Именно в тази посока работи и европейският проект LOCAL GoGREEN, в рамките на който шест европейски общини разработиха общо 18 предпроектни проучвания за инвестиции в чиста енергия, енергийна ефективност и устойчива мобилност. Българският партньор ABERON OOD координира подготовката на предпроектните проучвания на община Дряново, които са основа за бъдещо финансиране и реализация.

Енергийния преход не се измерва само с броя на изградените фотоволтаични инсталации, а и с това доколко произведената енергия се използва ефективно и носи реални ползи за хората. Енергийните общности предлагат именно такава възможност – да превърнат местните енергийни ресурси в споделена полза за гражданите, бизнеса и общините.

Материалът е подготвен в рамките на проект LOCAL GoGREEN (LIFE22-CET-LOCAL GoGREEN, № 101120811), финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Повече информация: www.localgogreen.eu