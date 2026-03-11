След искането на МАЕ: Германия взе решение за петролните си резерви

Германия ще освободи част от националните си петролни резерви в отговор на искане на Международната агенция за енергията (МАЕ), за да ограничи въздействието на войната с Иран върху глобалните цени на енергията. Това заяви днес министърът на икономиката Катерина Райхе, цитирана от ДПА и БТА. Водещи световни икономики от групата Г-7 по-рано също изразиха готовност за освобождаване на стратегически петролни резерви на фона на икономическите последици от конфликта.

Искането на МАЕ

Райхе потвърди информацията на "Уолстрийт джърнъл“, че МАЕ е призовала страните членки да освободят общо 400 милиона барела петрол - значително повече от 182-та милиона барела, освободени в началото на войната в Украйна.

Още: Заради предложено рекордно освобождаване на резерви: Цената на петрола пресече невиждана скоро граница

Германският министър каза, че количеството, което предстои да бъде пуснато на пазара, е най-голямото в историята на агенцията и определи решението като ясен сигнал към пазарите за ограничаване на спекулативните печалби.

"Ако опасенията на пазара относно недостига бъдат успокоени, цените ще се стабилизират и определено очакваме това да има охлаждащ ефект“, посочи тя и допълни, че Германия е готова да освободи 19,51 милиона барела петрол в „отговор на искането на МАЕ.

Испания също подкрепя предложението на МАЕ, потвърди днес и испанската министърка на екологичния преход Сара Агесен, цитирана от Ройтерс.

Още: МАЕ планира освобождаване на рекордно количество петрол от резервите си на световния пазар

Япония съобщи по-рано днес, че ще започне да изпомпва количества петрол от стратегическите си резерви още в понеделник, за да противостои на евентуалното рязко покачване на цените на бензина и други петролни продукти на фона на конфликта в Близкия изток. Това заяви днес японският премиерът Санае Такаичи, цитиран от Киодо.

Япония ще освободи запаси, съхранявани от частния сектор, които представляват средното дневно потребление на страната в рамките на 15 дни, а след това и ще освободи и петролни запаси за още 30 дни, които съхранява правителството, подчерта Такаичи. Япония ще предприеме тези действия дори без наличието на координирано от Международната агенция за енергията (МАЕ) решение за освобождаване на резервите, подчерта японският премиер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също повдигна темата за освобождаване на стратегически петролни резерви, а освен това според информация в някои медии, той може да облекчи петролните санкции срещу Русия.

Страните от Г-7 обсъждаха няколко пъти „петролната криза“ тази седмица и заеха положителна позиция относно освобождаването на петролни резерви за спешни нужди.

"По принцип ние подкрепяме прилагането на проактивни мерки за справяне със ситуацията, включително използването на стратегически резерви“, се посочва в съвместно комюнике на енергийните министри на страните от Г-7, което беше разпространено днес от Франция като настоящ председател на Г-7.