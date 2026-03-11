Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Големи енергийни компании обявиха форсмажор заради Катар

11 март 2026, 16:06 часа 123 прочитания 0 коментара
Няколко компании, които купуват втечнен природен газ (ВПГ), от QatarEnergy, включително Shell, TotalEnergies и няколко дружества от Азия, са уведомили клиентите си за форсмажор (непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнение на задължението) по отношение на доставките, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Както Shell, така и TotalEnergies имат дългосрочни партньорства с QatarEnergy и са партньори в проекта за мащабно разширяване на капацитета на катарската компания.

Спря производството в най-големия в света завод за втечнен газ

Катар, който е вторият по големина износител на ВПГ в света, миналата седмица съобщи, че спира производството в най-големия в света завод за втечнен газ с капацитет 77 млн. тона годишно и обяви форсмажор за доставките.

Според оценки Shell получава 6,8 млн. тона катарски ВПГ годишно, а TotalEnergies - 5,2 млн. тона годишно, които след това продават на клиенти в цял свят.

Катарският министър на енергетиката Саад ал-Каби заяви миналата седмица пред "Файненшъл таймс", че ще са необходими месеци за нормализиране на доставките, дори ако войната приключи днес. Компанията обяви форсмажор вчера.

Според източниците на Ройтерс в уведомленията за форсмажорна ситуация, разпратени до клиентите, се посочва, че доставките за март няма да бъдат засегнати, но влиянието ще бъде усетено през април.

