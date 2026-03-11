Решено: МАЕ освобождава най-голямото количество петролни резерви в историята си

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в специално изявление, предавано онлайн на страницата на организацията. Количеството освободен петрол е най-голямото изобщо в историята на МАЕ. Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната, мотивира решението Бирол.

Решението е било взето единодушно

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно от 32-те членки на МАЕ, подчерта той.

Освобождаването ще се осъществи във времева рамка, която е най-подходящата за условията, в които се намира всяка страна, като повече подробности ще бъдат съобщени допълнително, отбеляза Бирол.

Освобождаването на общо 400 милиона барела петрол е значително повече от 182-та милиона барела, освободени в началото на войната в Украйна.

Конфликтът в Близкия изток на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток - ключов морски път, през който минават около 20 процента от световния петрол, а цените на световните енергийни пазари рязко се повишиха.

Страните от Г-7 обсъждаха няколко пъти „петролната криза“ тази седмица и заеха положителна позиция относно освобождаването на петролни резерви за спешни нужди.

"По принцип ние подкрепяме прилагането на проактивни мерки за справяне със ситуацията, включително използването на стратегически резерви“, се посочва в съвместно комюнике на енергийните министри на страните от Г-7, което беше разпространено днес от Франция като настоящ председател на Г-7.