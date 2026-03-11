Любопитно:

Решено: МАЕ освобождава най-голямото количество петролни резерви в историята си

11 март 2026, 17:20 часа 314 прочитания 0 коментара
Решено: МАЕ освобождава най-голямото количество петролни резерви в историята си

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в специално изявление, предавано онлайн на страницата на организацията. Количеството освободен петрол е най-голямото изобщо в историята на МАЕ. Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната, мотивира решението Бирол.

Решението е било взето единодушно

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно от 32-те членки на МАЕ, подчерта той.

Още: След искането на МАЕ: Германия взе решение за петролните си резерви

Освобождаването ще се осъществи във времева рамка, която е най-подходящата за условията, в които се намира всяка страна, като повече подробности ще бъдат съобщени допълнително, отбеляза Бирол.

Освобождаването на общо 400 милиона барела петрол е значително повече от 182-та милиона барела, освободени в началото на войната в Украйна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Конфликтът в Близкия изток на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток - ключов морски път, през който минават около 20 процента от световния петрол, а цените на световните енергийни пазари рязко се повишиха.

Още: Заради предложено рекордно освобождаване на резерви: Цената на петрола пресече невиждана скоро граница

Страните от Г-7 обсъждаха няколко пъти „петролната криза“ тази седмица и заеха положителна позиция относно освобождаването на петролни резерви за спешни нужди.

"По принцип ние подкрепяме прилагането на проактивни мерки за справяне със ситуацията, включително използването на стратегически резерви“, се посочва в съвместно комюнике на енергийните министри на страните от Г-7, което беше разпространено днес от Франция като настоящ председател на Г-7.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол МАЕ Г7 цена на петрола петролни запаси война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес