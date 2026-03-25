Прогноза за акциза. Има и добри новини за цените на горивата, казва директор на БПГА

25 март 2026, 8:29 часа 254 прочитания 0 коментара
Това е най-сериозната криза, която се е случвала – ако така продължава, тенденциите биха били лоши, но за щастие има и добри новини. Например днес цените са с 3% по-ниски от вчера – заради изявлението на Доналд Тръмп, че търсят преговори за мир. Добра новина, не невероятна, но счупи кривата на цената в посока нагоре – сега сме под 100 долара за барел "Брент". Това заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоация (БПГА) Андрей Делчев.

Трябва обаче да има примирие, да се отпуши Ормузкият проток и дори тогава ще минат месеци, преди цените да се върнат на нивата отпреди войната. Сега петролът е с 50% по-скъп горе-долу, отколкото преди войната, уточни той, но и припомни прогнозите за 130-150 долара за барел, ако войната в Иран се затегне.

Делчев е убеден, че бургаската рафинерия няма да спре производство, защото особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов го е казал – че има доставки, обаче ще има купуване на петрол на по-високи цени и това няма как да не се отрази. Същевременно Делчев не вярва, че няма да се стигне до преминаване на границата от 1,60 евро за бензин А95 и дизел, но и не счита, че това ще стане светкавично.

Как вижда БПГА нещата – да не се товарят петролните компании с компенсации за клиентите и да не се налага таван на цените на горивата. Засега всичко се изпълнява, струва ми се, че това е правилно, уточни Делчев. А по въпроса с акцизите специално за горивата той подчерта, че може да се мисли да се слезе под минималното за ЕС ниво, което е отдавна установено – но това трябва да е общоевропейско решение. Не мисля, че ще стане, каза той. За ДДС вече е различно – всяка държава

Изпълнителният директор на БПГА подчерта, че сега всички производители на петрол, не само руснаците, правят гигантски печалби. Но Делчев беше категоричен пред БНТ, че Европа повече страда с газа заради войната в Иран. Късмет е, че купуваме 40% и повече газ от Азербайджан, което е гарантирана доставка – добрата новина е, че няма да се стигне до прекъсване на доставки, но лошото е, че цената е свързана с цените на петролните продукти и ще има поскъпване на газа при продължителна война в Иран, стана ясно от думите на Делчев. Той изрази надежда да намерим най-после природен газ в Черно море и да почнем добив.

Ивайло Ачев
