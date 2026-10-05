Нови европравила и нови цени на горивата: В България се създава общ фронт пред ЕК

Отлагане на европейската система за търговия с емисии ETS2, Директивата за възобновяеми източници и забраната на двигатели с вътрешно горене, както и ревизиране на разпоредбите за авиационно гориво SAF и E-SAF са сред исканията на нов своеобразен блок на енергийните асоциации в Централна и Източна Европа, който ще бъде създаден в българската столица в четвъртък, 8 октомври 2026 г. по време на енергийна конференция под егидата на българското енергийно министерство и организирана от Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Енергийните организации на 6 държави се обединяват, за да бъдат двигател за промяна на европейските нормативни актове. Става въпрос България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. За целта те ще приемат обща декларация, с която искат "да развържат ръцете" на държавните ръководители. Казано с други думи - да им дадат основание, за да поискат отлагане на заложените срокове пред Европейската комисия, стана ясно от думите на Светослав Бенчев, председател на Управителния съвет на БПГА.

"Решихме, че има нужда нашият глас да се чуе повече в Европа и лека-полека се зароди тази иниациатива, която ще започне в София. Организираме една форма на неформално сътрудничество и сме нарекли Централен и Източноевропейски алианс на енергия", заяви още Бенчев.

Събитието идва на фона на скорошна среща между българския премиер Румен Радев и министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш, които споделиха общи възгледи срещу европейската система за търговия с емисии на техен съвместен брифинг в Министерски съвет. ОЩЕ: "Трябва ревизия на европейската система за търговия с емисии": Радев и Бабиш съюзници срещу ETS2 (ВИДЕО)

Затрудненията пред индустрията и икономиката

Предстоящото влизане в сила на нормативни актове ще създаде затруднения пред индустрията на тези държави, но и ще се отрази на цените на енергоносителите, смята от БПГА.

Заради европейската система за търговия с емисии - ETS2 се очаква от 1 януари 2028 г. за всеки тон гориво да бъде заплащана съответната квота, като грубата сметка показва, че на 1 тон дизел, трябва да се връщат 3 тона емисии. На 1 януари 2028 г. ще струва 150 евро на тон, или между 15 и 17 на литър без ДДС за всеки вид гориво, с изключение на пропан-бутана.

По данни на БПГА Директивата за възобновяеми източници създава изключително много проблеми с нереалистичните цели - а именно 29% ВЕИ, другата е намаляване на емисиите с 14%. Проблемът е, че България в момента изпълнява между 7 и 8% възобновяема енергия в транспорта.

Друг проблем, който се очаква да възникне в следващите години, е свързан авиационните горива - SAF, като там има изискване за 2% устойчиво гориво, т.е. да е от устойчиви източници. Очаква се тези проценти да станат 6 на 100 до 2030 г.

По отношени на E-SAF има изискване от 1,7%, което ще доведе до евентуален скок на цените, според БПГА.

Като проблем Бенчев изброи и метановите емисии, които влизат от 1 януари 2027 г.

Очаква се по време на конференцията в четъртък УНСС да представят точни резултати как всички тези разпоредби ще се отразят на цените на горивата. ОЩЕ: България сред отличниците на ЕС по намаляване на емисиите на парникови газове