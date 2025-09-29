Войната в Украйна:

Пътуванията на българи в чужбина растат с двуцифрен процент

29 септември 2025, 12:01 часа 251 прочитания 0 коментара
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2025 г. са 1 078 900 или с 19,4 на сто повече от август 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт.

През август 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 269 900, което е с 6,3 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2025 г. най-много са били пътуванията на българите към Гърция - 314 800, Турция - 286 700, Румъния - 77 900.

Най-много посещения в България са направили гражданите от Румъния - 423 800, Турция - 335 800, Германия - 264 900.

Българите пътуват повече в чужбина през 2025 г.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
