Иран възстанови добива на газ от три платформи в Персийския залив

Иран е възстановил добива на природен газ от три морски платформи в газовото находище "Южен Парс“ в Персийския залив, съобщи иранската агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс. Те бяха принудени да преустановят работа след израелски атаки, нарушили преработвателния капацитет на част от наземните съоръжения.

Платформите не са били повредени

Главният изпълнителен директор на Pars Oil and Gas Company Турадж Дехкани заяви пред държавната информационна агенция ИРНА, че самите платформи не са били повредени при атаките.

По думите му добивът от трите платформи се насочва към други преработвателни предприятия в региона, докато продължават ремонтните дейности в засегнатите съоръжения.

Сред тях е и рафинерията от 14-а фаза на проекта за разработване на находището, посочи Дехкани, допълва Ройтерс.

