След 30 години мотаене при балансиращите мощности: ЕК съобщи една от най-важните енергийни новини за България от години

Съобщението, че ЕК е дала "зелена светлина" за екооценката на язовир "Яденица", което е важна част за разширението на ПАВЕЦ "Чаира", може да звучи като технически детайл, но всъщност може да се окаже една от най-важните енергийни новини за България през последните години.

Това коментира в своя Фейсбук публикация Боян Рашев, експерт по околна среда, природни и енергийни ресурси.

Според премиера Румен Радев това, че след дълги години на блокиране Европейската комисия ще даде "зелена светлина" на екологичната оценка за язовир "Яденица", ще отвори възможност за строителство с 50%, а вероятно и с по-голямо европейско участие, както и за увеличаване на енергийния капацитет на проекта.

Решение на 30-годишен проблем

""Яденица" не е просто нов язовир. Това е проектът, който може да превърне ПАВЕЦ "Чаира" от дневна в седмична балансираща мощност и да увеличи драматично способността на българската електроенергийна система да поема огромните колебания, създавани от непостоянните ВЕИ мощности. И точно затова е шокиращо, че България се мотае с реализацията му вече 30 години", споделя енергийният експерт.

Според него е интересно, че Европейската комисия години наред поставя все по-тежки екологични изисквания пред изграждането на язовир "Яденица", докато едновременно стимулира масово изграждането на нови ВЕИ мощности, "които няма как да работят ефективно без мащабно съхранение".

"Именно затова решението за "Яденица" е толкова важно. След десетилетия забавяне Брюксел изглежда най-сетне е загрял нещо, което българските енергетици знаят отдавна: без големи балансиращи мощности като ПАВЕЦ "Чаира" преходът към система с висок дял ВЕИ просто няма как да работи надеждно. А дано", коментира още Рашев.

Казусът с ПАВЕЦ "Чаира"

Той е на мнение, че ПАВЕЦ "Чаира" е уникално и важно за електроенергийната ни система съоръжение, което някога е имало обща мощност от 864 MW, която е била в състояние да работи в продължение на 8.5 часа и е могла наведнъж да отдаде 7.3 GWh електроенергия.

През 2021-2022 г. всички 4 турбини на ПАВЕЦ-а излязоха от строя и в началото даже не се знаеше дали изобщо ще могат да се поправят. В момента "Чаира" отново работи с 50% от мощността си след като вече има 2 работещи турбини. ПАВЕЦ-ът редовно се включва вечер с почти 400 MW.

Според Рашев "Чаира" не само е в състояние отлично да регулира и балансира системата на ежедневна база, но и да реализира т. нар. "черен старт", тоест сама да я подкара след пълен срив. Това са някои нейни свойства, фундаментално различаващи я от модерните електрохимични батерии, за които рядко си даваме сметка, категоричен е той.

"И тук стигам до престъплението, което множество правителства подред системно извършват срещу страната ни: Надграждането на ПАВЕЦ "Чаира" се бави вече три десетилетия. Капацитетът на централата е ограничен от малкия обем на долния изравнител. Горният язовир Белмекен може да съхранява 144 млн. куб метра, а долният Чаира – само 5 млн. куб. м. вода. За тройното увеличаване на капацитета долу отдавна е започнал проект за изграждане на язовир "Яденица" и тунел до него. До 2009 г. е изпълнено временно строителство за язовирната стена и е започнато изграждането на свързващия тунел от двете му страни. И тогава строителството е спряно поради "липса на финасиране". А предварителният бюджет е бил само 70 милиона долара", твърди Рашев.

Според него дори днес за надграждането на ПАВЕЦ "Чаира" да са нужни двойно повече пари – 140 милиона долара, тази цена би била напълно оправдана, защото ще бледнее "пред милиардите евро, които се хвърлят за купуване на китайски батерии с много по-малък капацитет и ограничени възможности за балансиране на системата".