Един побой в Албания е напът да блокира пътя на страната към ЕС: Гняв в Атина

Сблъсък между демонстранти и частни охранители в албанския крайбрежен град Звърнец край Вльора рискуват да изиграят лоша шега на Албания по пътя й към членство в ЕС. При инцидента е ранен гръцки гражданин, а гръцкото външно министерство реагира остро като поиска пълно разследване на инцидента като го свърза с евентуалното присъединяване на Тирана към Европейския съюз.

Сблъсъците са избухнали по време на демонстрация срещу планираното изграждане на курорт, което според протестиращите ще предизвика вреда за околната среда в защитена местност и ще засегне имуществените права на местните жители, съобщи албанският информационен портал „Албейниън дейли нюз“.

На видео, разпространено от медиите, се вижда частен охранител на обекта да удря и влачи по земята демонстрант. Албанската полиция вече е задържала един от охранителите, на когото са повдигнати обвинения за „незаконно лишаване от свобода“ и „умишлена лека телесна повреда“.

Министърът на вътрешните работи на Албания Бесфорт Ламалари поиска бързо разследване на дейността на частната охрана и определи като непростимо бездействието на полицейските служители, които са присъствали на мястото. „Частните охранители нямат никакво право да използват сила срещу когото и да било“, заяви Ламалари в публикация в социалните мрежи.

Инцидентът обаче придоби и международни измерения, след като в неделя Министерството на външните работи на Гърция изрази безпокойство от слбъсъците, съобщи гръцката телевизия Скай.

„Подчертаваме нуждата от пълно спазване на върховенството на закона, включително спазването на правата и (защитата) на собствеността на членовете на гръцкото национално малцинство (в Албания), както и значението на ефективната защита на защитените територии в рамките на съобразяването с европейското право, спазването на което представлява предпоставка за напредъка на процеса на присъединяване (към ЕС)“, се казва в изявлението на гръцкото външно министерство.

Пострадалият гръцки гражданин, който е член на гръцкото национално малцинство в Албания, е прехвърлен за лечение в Атина и състоянието му не е обезпокоително.

Лагуната Нарта край Авлона е една от най-важните защитени зони по албанското крайбрежие. В района има и големи спорове за собствеността на земята, пояснява телевизия Скай.

Курортът, който ще бъде изграден тук, се свързва с компанията „Звърнец Саут Адриатик Дивелопмънт“ (Zvërnec South Adriatic Development), зад която се твърди, че стоят международни инвестиционни групи, в които участват дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка, зет му Джаред Къшнър и бизнес кръгове от Катар.