Въпреки поскъпването: ЕС замразява ценовия таван за руския петрол?

Европейският съюз (ЕС) обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, докато войната в Близкия изток продължава вече четвърти месец, съобщиха запознати с обсъжданията източници, предаде Блумбърг. Миналата година ЕС въведе динамичен механизъм, който предвижда ценовият таван за руския суров петрол сорт "Уралс" автоматично да се определя на всеки шест месеца на равнище с 15 процента под средната пазарна цена. Настоящият праг е 44,10 долара за барел и подлежи на преразглеждане по-късно това лято.

Съгласно режима европейските компании нямат право да предоставят услуги като застраховане и транспорт при сделки с петрол, продаван над определения праг.

Цените на петрола обаче, се повишиха рязко вследствие на войната с Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток. Според източниците следващият преглед на тавана през юли вероятно би довел до повишаването му до поне 65 долара за барел, над предишния праг от 60 долара, договорен съвместно от държавите от Г-7.

Досега ЕС е наложил санкции на стотици плавателни съдове и възнамерява да включи в ограниченията и кораби, предоставящи услуги на тези танкери, посочиха източниците.

Новият пакет санкции

Очаква се обаче новият пакет санкции да не включва пълна забрана на морските услуги. Няколко държави членки продължават да се противопоставят на подобна мярка заради нестабилната обстановка в Близкия изток, както и при липса на подкрепа от останалите страни от Г-7.

Според източниците основните цели на новия пакет са допълнително ограничаване на приходите на Русия от енергийния сектор, засилване на натиска върху финансовата система на страната и затрудняване на достъпа на руската военна индустрия до ключови доставки.

Санкциите изискват единодушната подкрепа на всички държави членки, преди да бъдат приети, като плановете могат да претърпят промени. Морски държави като Гърция често са изразявали недоволство от промени в механизма за ценовия таван, докато други столици са особено чувствителни към отражението върху собствените си енергийни и търговски интереси.

Сред останалите предложения за следващия пакет са търговски ограничения върху някои критични минерали, метали и руди, използвани в руската авиационна индустрия и в производството на безпилотни летателни апарати, използвани при нападения срещу украински градове, както и върху технологии за радиоелектронно заглушаване.

Една от разглежданите възможности е таванът да остане на сегашното равнище. Други варианти включват временно спиране на автоматичното му увеличение до края на годината заради извънредните обстоятелства в Близкия изток или ограничаване на евентуално повишение до 60 долара за барел в съответствие с нивото на Г-7.

Мярката ще бъде част от най-новия санкционен пакет на ЕС, 21-вия от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година. Съюзът се стреми да финализира и официално да предложи новите мерки в началото на юни. Посланиците на държавите членки са били запознати с плановете през миналата седмица.

Сред другите обсъждани мерки са санкции срещу допълнителни банки, търговци на петрол, рафинерии и оператори на криптоактиви в трети държави, които според ЕС се използват от Москва за заобикаляне на ограниченията.

Предвижда се също около 20 допълнителни танкера от т.нар. сенчест флот, на който Русия разчита за износа на петрол, да бъдат включени в санкционните списъци. Впоследствие режимът може да бъде разширен и към кораби, превозващи втечнен природен газ, с цел ограничаване на възможностите на Кремъл да изгради сенчест флот и за този вид доставки,