Официално: НАП ще получава данни за ползвателите на криптовалути

Парламентът прие на второ четене промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които данъчните власти получават достъп до информация за ползвателите на криптоактиви. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше одобрен със 149 гласа "за", без "против" и с 10 гласа "въздържал се".

Промените въвеждат в българското законодателство изисквания на европейски директиви, свързани с административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели. Те дават възможност на данъчните администрации в държавите от Европейския съюз и партньорските юрисдикции да обменят данни за лицата, които извършват сделки с криптоактиви, когато информацията е необходима за данъчното облагане.

За целта доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да се регистрират и да подават необходимата информация в една държава членка. Още: Данъчните влизат и в криптото: НАП ще получава информация за търговията

С приетите текстове доставчиците на услуги за криптоактиви, които са регистрирани и лицензирани в България, се задължават да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) идентификационни данни за всеки свой ползвател.

Сред изискваната информация са имената, адресът, датата и мястото на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, в която лицето е местно за данъчни цели, както и данъчният му номер.

Доставчиците ще трябва да подават и информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който са извършвали сделки, прехвърляния или обмяна.