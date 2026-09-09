След трагедията в Исперих: ПП се надяват ПБ този път да подкрепят искането им за забрана на хазартната реклама (ВИДЕО)

"Само преди няколко дни станахме свидетели на поредната житейска трагедия, свързана с дълг от хазарт. Говоря за Исперих. Преди един месец внесохме в Народното събрание необходимите текстове за забрана на рекламата за хазарт. Направихме го през държавния бюджет. За съжаление тези текстове бяха отхвърлени с гласовете на ПБ, ДПС и ГЕРБ. Надяваме се, че след тази трагедия в Исперих, управляващото мнозинство ще смени своето мнение и ще гласува нашите текстове", заяви народният представител от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев пред медиите в парламента след трагедията в Исперих, при която две непълнолетни момичета бяха убити от хазартно зависимия си баща, който след това сложи край на живота си.

"Продължаваме промяната" са внесени наново своите предложения миналата седмица, като надеждата им е максимално бързо да бъдат разгледани в комисии, в зала, за да премахнем рекламата на хазарт от лицата на българските граждани.

Той е на мнение, че тези текстове се подкрепят от 99,9% от българското общество. ОЩЕ: "Да затворим всички вратички в закона": ДБ внесе предложение срещу хазартните реклами

Конкретните предложения

От "Продължаваме промяната" настояват да се забрани всякаква форма на реклама на хазарт в телевизия, радио, интернет и външни рекламни съоръжения.

"Премахваме онази вратичка, която съществува в Закона за хазарта, която позволява на хазартните оператори да рекламират през продуктово позициониране в телевизиите и в радио предавания. Включително забраняваме спонсорство на медии, забрана на рекламата онлайн - интернет страници, социални мрежи и всякакви форми и платформи за споделяне на информация. Забравяме рекламата на хазарт по билбордове, мегабордове, рекламни стени и т.н. в територията на населените места", добавя Сабрутев.

Допълнително от партията искат вдигане на глобите 8 пъти, защото според тях глоба от 15 хил. евро не може да мотивира един хазартен оператор да не нарушава закона.

"Залагаме глоби до 150 хил. евро. Това, което правим още е да дадем възможност на всички български граждани да подават сигнали до НАП за нарушение на Закона за хазарта. Към момента само единствено медийният регулатор има това право, а не българските граждани", добавя още Сабрутев.

Венко Сабрутев уточни, че спортът няма да бъде особено засегнат от промяната. Слага се в закона, ако изобщо рекламират, рекламата да бъде по-малка като размери. ОЩЕ: "40% от хазартния сектор е нелегален": Властта отказа да забрани рекламата, според опозицията ПБ удря работещите, но не и хазарта