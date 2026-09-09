Воюващата Русия: Газът в Европа става много скъп, купувайте от нас (ВИДЕО)

Кремъл заяви, че европейските страни плащали цената за отказа си от руския газ в условията на скок на енергийните разходи и че вместо това биха могли да купуват по-евтино от самата Русия - държавата, която шантажира цял континент със синьото гориво. Цените на природния газ скочиха заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, достигайки миналата седмица най-високото си ниво от края на 2022 г., когато началото на войната в Украйна накара Европа да съкрати драстично вноса на руски газ по газопроводите.
Референтните цени на газа в Европа се покачиха до 75 евро за мегаватчас миналата седмица, което е повече от двойно спрямо нивото им преди година.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в този контекст, че Европа си вреди, като купува скъп газ на спот пазара, вместо да избере по-евтини руски варианти. Прессекретарят на Владимир Путин, разбира се, не отговаря на въпроса как договаряш условия с държава, която открито е в конфронтация с теб и която пета година води агресивна война в по-малката си съседка.
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„Европейците, разбира се, трябва да търсят по-евтини източници на енергия. Руският газ, независимо дали е тръбопроводен или втечнен природен газ, отдавна би могъл да се превърне в по-евтин вариант за тях, въпреки че втечненият природен газ винаги се продава на цени на спот пазара“, заяви той пред репортери по време на ежедневната си пресконференция.
🤡 Peskov warns Europe of record gas prices — and suggests buying from Russia before it’s too late— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026
The Kremlin spokesman claimed the EU is facing serious problems filling its underground gas storage facilities and said this will inevitably lead to a spike in prices.
But,… pic.twitter.com/o6yHEJI0Ut
Състоянието на газовите запаси в Европа
Газовите запаси в Европа са пълни на около 67% в сравнение с близо 80% преди година, показват най-новите данни на Gas Infrastructure Europe.
HSBC прогнозира, че европейските запаси ще достигнат 73% до 1 ноември, което е най-ниското ниво към тази дата, откакто е започнало събирането на данни през 2009 г.
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Износът на руски газ по газопроводи към Европа е спаднал с 44% миналата година до 18 милиарда кубически метра – най-ниското равнище от средата на 70-те години насам след затварянето на украинския транзитен маршрут, гласят изчисления на Reuters. Износът на руски газ по газопроводи към Европа достигна пик от около 180 млрд. куб. м годишно през 2018 и 2019 г.
Експлозиите по подводните газопроводи „Северен поток“ през 2022 г. също ограничиха износа на руски газ към Европа.
„Разбира се, ако се ръководеха от здравия разум, те (европейците - бел. ред.) отдавна биха могли да се възползват от „Северен поток“. Един от участъците му остава непокътнат ("Северен поток 2" - бел. ред.) и в работно състояние и може да бъде въведен отново в експлоатация в много кратък срок“, твърди Песков.
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