Кремъл заяви, че европейските страни плащали цената за отказа си от руския газ в условията на скок на енергийните разходи и че вместо това биха могли да купуват по-евтино от самата Русия - държавата, която шантажира цял континент със синьото гориво. Цените на природния газ скочиха заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, достигайки миналата седмица най-високото си ниво от края на 2022 г., когато началото на войната в Украйна накара Европа да съкрати драстично вноса на руски газ по газопроводите.

Референтните цени на газа в Европа се покачиха до 75 евро за мегаватчас миналата седмица, което е повече от двойно спрямо нивото им преди година.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в този контекст, че Европа си вреди, като купува скъп газ на спот пазара, вместо да избере по-евтини руски варианти. Прессекретарят на Владимир Путин, разбира се, не отговаря на въпроса как договаряш условия с държава, която открито е в конфронтация с теб и която пета година води агресивна война в по-малката си съседка.

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„Европейците, разбира се, трябва да търсят по-евтини източници на енергия. Руският газ, независимо дали е тръбопроводен или втечнен природен газ, отдавна би могъл да се превърне в по-евтин вариант за тях, въпреки че втечненият природен газ винаги се продава на цени на спот пазара“, заяви той пред репортери по време на ежедневната си пресконференция.

🤡 Peskov warns Europe of record gas prices — and suggests buying from Russia before it’s too late



The Kremlin spokesman claimed the EU is facing serious problems filling its underground gas storage facilities and said this will inevitably lead to a spike in prices.



But,… pic.twitter.com/o6yHEJI0Ut — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

Състоянието на газовите запаси в Европа

Газовите запаси в Европа са пълни на около 67% в сравнение с близо 80% преди година, показват най-новите данни на Gas Infrastructure Europe.

HSBC прогнозира, че европейските запаси ще достигнат 73% до 1 ноември, което е най-ниското ниво към тази дата, откакто е започнало събирането на данни през 2009 г.

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Износът на руски газ по газопроводи към Европа е спаднал с 44% миналата година до 18 милиарда кубически метра – най-ниското равнище от средата на 70-те години насам след затварянето на украинския транзитен маршрут, гласят изчисления на Reuters. Износът на руски газ по газопроводи към Европа достигна пик от около 180 млрд. куб. м годишно през 2018 и 2019 г.

Експлозиите по подводните газопроводи „Северен поток“ през 2022 г. също ограничиха износа на руски газ към Европа.

„Разбира се, ако се ръководеха от здравия разум, те (европейците - бел. ред.) отдавна биха могли да се възползват от „Северен поток“. Един от участъците му остава непокътнат ("Северен поток 2" - бел. ред.) и в работно състояние и може да бъде въведен отново в експлоатация в много кратък срок“, твърди Песков.

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