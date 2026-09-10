Кабинетът "Радев":

Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

10 септември 2026, 12:21 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

"Като част от пакет от данъчни закони, който предстои да бъде разгледан преди Закона за бюджета, в момента се работи по цялостна концепция в сферата на хазарта, която включва доста сериозното ограничаване на рекламата на хазарта", заяви депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че ограничението ще бъде направено таргетирано, така че рекламата да бъде в максимална степен контролирана и да се ограничи "безобразието с билбордове на всеки 50 метра, но в същото време да не създаде сив сектор, както се е случило в Италия".

Идеите на опозицията: Добри намерения

Припомняме, че "Демократична България" и "Продължаваме промяната" също са внесли предложения за ограничаване на рекламата на хазарта, част от които дойдоха след трагедията в Исперих, в която хазартно зависим баща уби двете си деца и накрая се самоуби. ОЩЕ: "Да затворим всички вратички в закона": ДБ внесе предложение срещу хазартните реклами

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В тази връзка Проданов определи като добри намеренията на колегите му от "Демократична България", но отчете, че ще предложат по-прецизирана концепция. 

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"Знаете, че 2024 г. бяха направени при предходни правителства промени, които ограничаваха рекламата и не само, че не я ограничиха, но доведоха до това, че имаме хазартен оператор буквално на всеки ъгъл", заяви още Проданов. ОЩЕ: След трагедията в Исперих: ПП се надяват ПБ този път да подкрепят искането им за забрана на хазартната реклама (ВИДЕО)

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Хазарт Константин Проданов билбордове реклама хазарт Прогресивна България
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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