Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

"Като част от пакет от данъчни закони, който предстои да бъде разгледан преди Закона за бюджета, в момента се работи по цялостна концепция в сферата на хазарта, която включва доста сериозното ограничаване на рекламата на хазарта", заяви депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че ограничението ще бъде направено таргетирано, така че рекламата да бъде в максимална степен контролирана и да се ограничи "безобразието с билбордове на всеки 50 метра, но в същото време да не създаде сив сектор, както се е случило в Италия".

Идеите на опозицията: Добри намерения

Припомняме, че "Демократична България" и "Продължаваме промяната" също са внесли предложения за ограничаване на рекламата на хазарта, част от които дойдоха след трагедията в Исперих, в която хазартно зависим баща уби двете си деца и накрая се самоуби. ОЩЕ: "Да затворим всички вратички в закона": ДБ внесе предложение срещу хазартните реклами

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В тази връзка Проданов определи като добри намеренията на колегите му от "Демократична България", но отчете, че ще предложат по-прецизирана концепция.

"Знаете, че 2024 г. бяха направени при предходни правителства промени, които ограничаваха рекламата и не само, че не я ограничиха, но доведоха до това, че имаме хазартен оператор буквално на всеки ъгъл", заяви още Проданов. ОЩЕ: След трагедията в Исперих: ПП се надяват ПБ този път да подкрепят искането им за забрана на хазартната реклама (ВИДЕО)