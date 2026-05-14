След фурора на сцената: DARA се изстреля при букмейкърските залози за победа на "Евровизия" (ВИДЕО)

DARA откри тазвечершния втори полуфинал на "Евровизия" и взриви сцената с бомбастична хореография и безупречно вокално изпълнение на "Bangaranga".

Това веднага направи впечатление на феновете на конкурса, а букмейкърите реагираха мигновено на впечатляващата й изява.

Досега букмейкърите отреждаха на България 16-17-о място в крайното класиране. След като DARA се качи на сцената и откри втория полуфинал обаче тя се изстреля скоростно до 8-ата позиция. Така българската изпълнителка втеля в прогнозите за Топ 10.

Букмейкърите предвиждат, че DARA ще преодолее полуфиналната фаза. За да направи това, тя трябва да се класира сред 10-те най-добри тази вечер. Само те ще продължат към големия финал в събота.

Фаворит на публиката в залата

Вчера DARA проведе генералната си репетиция за "Евровизия" - тази за представителите на медиите и журито. Тя е много важна, защото възоснова на нея журито дава своите оценки за всеки изпълнител. "Bangaranga" предизвика истински фурор в залата, като през цялото време публиката аплодираше динамичната хореография на DARA.

Тези изключително добри впечатления се потвърдиха и от резултатите от анкетата, проведена сред публиката в залата. Според тях България заема първо място със 17% от гласовете! Австралия е втора с 16%, а Дания е трета с 12%.