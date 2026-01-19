Кабинетът в оставка поема нов дълг за стотици милиони

Министерството на финансите (МФ) на правителството в оставка ще предложи за продажба лихвоносни съкровищни облигации със срочност две години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за днес. Това става известно от съобщение на Българската народна банка (БНБ). Държавните ценни книжа (ДЦК) са от емисия BG 20 300 26 111/21.01.2026 г., с падеж 21 януари 2028 г. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25 на сто.

Първи аукцион за пласиране на нов дълг през 2026 г.

Това ще бъде първи аукцион за пласиране на нов дълг през 2026 г. Поради липсата на приет Закон за държавния бюджет у нас действа т.нар. удължителен бюджет. Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През миналата година МФ пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева), като ДЦК за приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха пласирани на вътрешния пазар.

Други около 7,2 млрд. евро бяха набрани в резултат на две дългови операции на международните пазари.

