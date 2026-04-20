Радар за икономика: Най-важните новини на 20 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 20 април 2026 г.

Предоговарят условията по договора с "Боташ"?

Възможно е да се предоговорят условията по договора с турската компания "Боташ“. Това съобщи пред журналисти в Панагюрище служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, като допълни, че е изпратена покана до турската страна за преговори. Смятам, че е възможно да се структурира предложение и вече съм го направил, заедно с колегите от министерството, от държавните енергийни компании и зам.-министър Георгиева, сме изпратили предложение до турската страна, посочи той.

"Булгартрансгаз" стартира обществена поръчка за разширение на газохранилището "Чирен“

След получено становище за осъществен контрол от Агенцията за обществени поръчки, "Булгартрансгаз“ стартира обществена поръчка за поетапното разширение на подземното газово хранилище "Чирен“, съобщиха от дружеството. В началото на 2025 г. газопреносният оператор стартира поръчка със същия обхват, но всички подадени оферти в рамките на процедурата не отговаряха на условията за представяне. В края на април 2025 г. възложителят взе решение за прекратяване на процедурата и то беше обжалвано пред КЗК, чиито решения впоследствие бяха потвърдени от ВАС.

Светът в очакване: Може ли ситуацията около Иран пак да изстреля петрола над психологическа граница?

Цената на петрола пак скочи с над 5 на сто в първата за седмицата ранна търговия на фона на опасенията за провал на примирието между САЩ и Иран, след като президентът Доналд Тръмп съобщи, че американският флот е открил огън по ирански товарен кораб, който се е опитал да пробие наложената блокада на иранските пристанища и е поел контрола над него.

Недостиг на керосин в Европа: Германия обмисля спешни мерки

Германия е сред най-силно засегнатите в Европа недостиг на керосин. Затова в страната вече обсъждат евентуално приоритетно разпределение на керосина, при което с предимство ще се ползва армията. Министърът на икономиката Катерина Райхе възнамерява да разговаря с представители на авиационната индустрия, за да обсъди ситуацията със снабдяването с керосин - как може да бъде използван националният резерв на Германия, как да се гарантира вносът и да се поддържа производството на керосин в местните рафинерии.

Губим 300 млн. евро годишно заради стрес на работата

Професионалното прегаряне или бърнаут води до прогресивно изтощение, загуба на мотивация и може да завърши с пълен психически срив. Проблемът в България е мащабен и представлява сериозно предизвикателство за конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката. Това е един от изводите от проучване на екип от експерти на Българската стопанска камара (БСК) на професионалното прегаряне в шест професии с повишен риск за психичното здраве, публикувано днес от Камарата.

