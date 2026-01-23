Радар за икономика: Най-важните новини на 23 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 23 януари 2026 г.

КЗК проверява за концентрация на пазара на млечни продукти

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство за проверка на изпълнението на заявените ангажименти, въз основа на които през 2023 г. е разрешена концентрацията на пазара на млечни продукти между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, съобщиха от регулатора. От КЗК уточниха, че решението за образуване на производството се основава на изводите от междинния доклад по секторния анализ на пазара на храни, включително на пазара на мляко и млечни продукти, като подобна ревизия се прави за първи път. КЗК проверява за концентрация на пазара на млечни продукти

БНБ пусна в обращение първата колекционерска монета в евро

Радост за колекционерите - Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение първата колекционерска монета в евро. Тя е сребърна и е посветена на 125-годишнината от първия електрически трамвай в България. Тиражът е 5000 броя, а цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лв.).

Още: БНБ пусна в обращение първата колекционерска монета в евро (СНИМКИ)

Курсът на еврото премина психологическа граница

А еврото премина психологическа граница спрямо щатския долар в края на седмицата, като европейската валута вече е над рядко вижданата от началото на годината граница от 1,17 към американската. Така еврото вече се доближава до най-високия си курс от началото на годината към долара, който регистрира в началото на 2026 г. Трябва да се отбележи и, че в последните дни доларът търпи най-значителния си спад от месеци. Курсът на еврото премина психологическа граница

Европа ще внесе рекордно количество втечнен газ през 2026 г.: Прогноза

Очаква се Европа да внесе рекордно голямо количество втечнен природен газ тази година на фона на значителен ръст при глобалните доставки. Това съобщи днес Международната агенция за енергията (МАЕ). Според прогнозите в най-новия тримесечен доклад на МАЕ за перспективите пред газовите пазари Европейският съюз ще внесе рекордните 185 млрд. куб. м втечнен природен газ през 2026 година. Европа ще внесе рекордно количество втечнен газ през 2026 г.: Прогноза

Финализираха сделката за TikTok в САЩ

А в САЩ местният бизнес на платформата TikTok официално е прехвърлен на новосъздаденото съвместно предприятие TikTok USDS, съобщиха в изявление от новата компания. По този начин се финализира сделката, която ще позволи приложението да продължи да се използва в Съединените щати, но отделно от глобалните операции на китайската компания-собственик на платформата. Предишният собственик, базираната в Пекин група ByteDance, запазва дял от малко под 20 процента в новото дружество.