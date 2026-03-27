Радар за икономика: Най-важните новини на 27 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 27 март 2026 г.

Рязко повишаване на инфлацията: Прогноза на БНБ

Конфликтът в Близкия изток има потенциала да повиши рязко инфлацията и да забави икономическия растеж на България при силно неблагоприятен развой на събитията. Това става известно от анализ на Българската народна банка (БНБ) на потенциалните макроикономически ефекти върху България от военния конфликт в Близкия изток. В съответствие с приложения от Европейската централна банка аналитичен подход, БНБ е изготвила различни сценарии за развитието на българската икономика, основан на допускания за развитието на глобалната икономическа среда и цените на суровините към март 2026 година.

С цената на петрола се случи нещо, невиждано от шест месеца

Цената на петрола се понижава и вероятно ще отчете най-рязкото си седмично понижение от шест месеца насам след сигнали за напредък в преговорите за прекратяване на войната с Иран и временно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят добре и че атаките срещу енергийни съоръжения ще бъдат прекратени за 10 дни, което временно облекчи напрежението на пазарите.

Съдът на ЕС отхвърли иска срещу въвеждането на еврото у нас

Еврото в България остава. Това е изводът след решението на Съдът на Европейския съюз да отхвърли искането за временно спиране на въвеждането на еврото у нас. Това става ясно от определенията на председателя на Общия съд по две жалби.И двете определения са по повод временно спиране на действието на решението и на регламента на страните-членки за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Съдът на ЕС отхвърли иска срещу въвеждането на еврото у нас

Отчитат ръст на резервациите за летния сезон в България

Към момента се отчита среден ръст от 1 процент на резервациите за летния сезон в България от водещите чуждестранни пазари спрямо предходната година. Това съобщи служебният министър на туризма Ирена Георгиева, която отчете етапната подготовка за активния летен сезон. България ще се позиционира като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация в контекста на сложната геополитическа обстановка, обяви на пресконференция по темата тя.

НАП с предупреждение за автомобилите втора употреба

Когато търговци на леки автомобили втора употреба не отчитат в пълен размер или изобщо продажбите си се създават предпоставки за нелоялни практики в бранша, нарушаване правата на клиентите и щети за фиска. Това коментира в специален подкаст епизод на Национална агенция за приходите (НАП) Евгени Славчев, главен експерт по приходите в дирекция „Управление на риска“, съобщават от приходната агенция.

