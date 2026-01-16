Растат ли цените и ще се стигне ли до празни рафтове: Отговорът от бранша

Мерките ни не са закъснели. Само в Унгария и Румъния има мерки за тавана на цените и е видимо неефективна тази регулация. Държавата трябва да седне с веригите и да договори определени стоки и цени. Това заяви Яна Стратиева, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки“ пред bTV. Още: Мачкат ни по магазините, а КЗК не работи: Бивш земеделски министър даде решения за високите цени

По думите ѝ никой в момента няма правото да вдига цените и контролните органи отчитат, че има не повече от 7% нарушения. В сферата на храните в момента цените в момента не растат, освен на продукти, които на международен пазар има рязко покачване, посочи Стратиева.

Яна Стратиева добави още, че подобни мерки като таван на цените са вредни и ще доведат до празни рафтове.

Празни рафтове и криза с производството

„Ние искаме да бъдат подкрепени колегите от преработвателите, но ако трябва да се направи секторен анализ, но с таван на цените, който разрушава всички вериги на доставки, държавата ще започне да определя пазарни цени. Освен пределна цена, държавата ще определя и вътре по веригата от производител и търговец на едро и дребно ще счупи веригата и ще доведе до празни рафтове“, предупреди Стратиева.

Тя смята, че правителството трябва да работи за създаване на мерки, с които българските производители да произвеждат повече.

Яна Стратиева посочи още, че законът за „Антиспекулата“ е бил въведен още миналата година и този закон преурежда всичко.

Тя увери, че контролните органи работят на терен и няма да се стигне до спекула.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България добави, че има закон за еврото, който регулира повишението на цените, но не регулира в момента на влизането високите търговски надценки, които Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съвсем публично изложи.

Според Зоров законът „Антиспекула“ на БСП-Обединена левица е леко популистки. Той предупреди, че родното производство ще изчезне, ако се продължи с мерките, свързани със закон за надценките.

