Реакторите от АЕЦ "Белене" за Украйна: Андрей Гюров с отговор от Киев

Украйна все още има интерес от закупуване на ядрените реактори, които бяха предвидени за АЕЦ "Белене". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция с българския служебен премиер Андрей Гюров в Киев. Зеленски потвърди, че е станало дума за реакторите, защото Украйна има ядрени от този тип централи, но руският терор заплашва ядрената сигурност на страната и тя търси възможности да се подсигури.

"Ако двата реактора заработят в Украйна, може да помагат с ток и на България", категоричен бе Зеленски. "Ядрената енергетика е ключова за енергийната сигурност на Украйна, но и на региона - Молдова особено, като и България може да спечели от това", категоричен бе той.

Отношение по темата взе и българският служебен премиер Андрей Гюров. На въпрос на украинската държавна медийна мрежа "Суспилно" за реакторите, той обясни, че проблемът не е в цената. "В цикъл от избори сме – служебното правителство има за основна задача да организира честни предсрочни парламентарни избори“, обясни премиерът Гюров. Той отбеляза, че българският парламент е този, който следва да се произнесе по темата.

Преговорите за реакторите

Преговорите между двете държави започнаха още през 2023 г., когато България предложи на Украйна въпросното оборудване. През април тази година обаче вицепремиерът от квотата на БСП Атанас Зафиров заяви, че проектът е временно замразен. Почти едновременно с това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи алтернативно използване на реакторите – за захранване на бъдещи високотехнологични центрове у нас.

