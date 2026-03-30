Военно споразумение и пари за оръжие за Украйна: Резултатът от визитата на Гюров в Киев (ВИДЕО)

Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски след двустранната им среща. Премиерът Гюров изтъкна, че настоящото посещение на водената от него българска делегация в Киев ясно показва подкрепата на страната ни за Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и дълготраен мир в интерес на сигурността не само на самата Украйна, но и на цяла Европа.

Министър-председателят Андрей Гюров акцентира върху подписаното в рамките на днешната визита споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната. По думите му това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера. Предвижда се по програмата SAFE да има съвместно производство на дронове с Украйна.

Премиерът Гюров изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, добави още Гюров.

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но също така и във възстановяването на страната. Гюров обърна специално внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите му са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и като цяло сигурността на Източния фланг на НАТО. Министър-председателят Гюров изброи редица сфери, в които България и Украйна могат да развиват и задълбочат сътрудничеството си - научните изследвания, иновациите, трансфера на технологии. Премиерът изтъкна също възможностите за взаимодействие по отношение на отбранителната индустрия.

В отговор на журналистически въпроси премиерът Андрей Гюров отбеляза приоритета на служебното правителство за организиране на честни избори в България през април. По отношение на реакторите от АЕЦ „Белене“ министър-председателят отбеляза, че българският парламент е този, който следва да се произнесе по темата. Енергийните министри на двете страни пък са провели разговори за газовия коридор за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски също открои значението на подписаното днес споразумение в рамките на визитата на водената от премиера Гюров българска делегация в Киев. Нашите екипи работиха по него продължителен период от време, отбеляза Зеленски. Той акцентира върху продължаващата подкрепа на България за Украйна. Наред с взаимодействието в сферата на отбраната президентът на Украйна открои и сътрудничеството между София и Киев в областта на енергетиката. Зеленски благодари на българския премиер за подкрепата на София по пътя на страната му към Европейския съюз.