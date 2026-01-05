Радар за икономика: Най-важните новини на 5 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 4 януари 2026 г.

С България в еврозоната: Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна тази сутрин, като европейската валута отново падна под нивото от 1,17 към американската, макар че в късните часове леко се възстанови. Промяната се дължи най-вече на силните позиции на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. А от 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз. С България в еврозоната: Рязка промяна в курса на еврото

Призив от търговците: Един-два дни наблегнете на плащане с карта

Хубаво е един-два дни да се наблегне на картовите транзакции. Това каза в сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Николай Вълканов. На въпрос как тогава да изчистим левовете, той отговори, че не може да сме 100% с карта, няма да бъде и 100% с кеш, както е било преди това. Призив от търговците: Един-два дни наблегнете на плащане с карта

С ръст на индексите започна първата търговска сесия в евро на БФБ

Първата сесия на Българската фондова борса (БФБ) с търговия в евро беше официално отбелязана с церемония в сградата на БФБ в София. След присъединяването на България към еврозоната българският капиталов пазар вече оперира изцяло в единната европейска валута за всички борсово търгувани инструменти. Основният индекс SOFIX отчете ръст от 2 на сто в началото на деня. Още: С ръст на индексите започна първата търговска сесия в евро на БФБ

Операцията отвътре: Как войната във Венецуела доведе до по-евтин петрол

Петролът поевтиня с около 1% в началото на работната седмица в Азия след американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк. Пазарите оценяват въздействието на тази операция, на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските залежи от суров петрол на южноамериканската държава. Операцията отвътре: Как войната във Венецуела доведе до по-евтин петрол

България счупи рекорд в продажбите на нови леки автомобили

България отбелязва своеобразен рекорд в продажбите на нови леки автомобили през 2025 г., съобщиха от Асоциация на автомобилните производители (ААП). Отминалата година е рекордна с продадените 49 389 нови леки автомобила (M1) в съвременната история на страната. Това е с около 6 432 автомобила повече спрямо 2024 година. Досега 2008 беше годината с най- високи продажби на леки автомобили до момента с 45 478 леки автомобила. България счупи рекорд в продажбите на нови леки автомобили