Бизнес активността в еврозоната е най-висока от 16 месеца

Бизнес активността в еврозоната се покачи до най-високата си точка от 16 месеца през септември. Това показват заключенията от най-новото проучване на Hamburg Commercial Bank, съставено и публикувано днес от S&P Global.

Композитният индекс на мениджърите по доставките PMI на достигна 51,2 пункта през миналия месец от 51 пункта през август, което сигнализира за по-нататъшно постепенно ускоряване на растежа на частния сектор на еврозоната. Индексът отбелязва максимум от май 2024 година.

Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването на активността на бизнеса.

Сред страните от еврозоната, за които има налични данни, Испания отбеляза най-силно увеличение на бизнес активността през септември. Умерен растеж беше регистриран още в Ирландия и Италия, но във Франция активността на бизнеса се сви с по-бърз темп, отколкото през август, уточняват експертите.

През септември фирмите леко намалиха работната си сила, прекъсвайки тенденцията на наемане, започнала през март.

Ценовият натиск обаче леко отслабна, като разходите за суровини и продажните цени нарастваха с по-бавен темп в сравнение с август.

