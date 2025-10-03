Колко струва на държавата централата на "ДПС-Ново начало"?

Депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев зададе въпрос на премиера Росен Желязков по време на парламентарния блицконтрол относно разходите за преместването на държавни агенции от сградата на ул. "Врабча" 23 в София. Сградата беше предоставена за ползване на "ДПС–Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Желязков не посочи конкретна сума, но обеща да провери и да предостави точните данни. По изчисления на Мирчев, преместването досега е струвало около 10 млн. лв. Той връчи на премиера проект за решение, с което сградата да бъде отнета от "ДПС–Ново начало" и върната за ползване от държавните институции. Още: Колчетата, сложени около парламента, за да не ходи Пеевски пеша, са незаконни (СНИМКИ)

"Ако вие сте смел, може да възстановите тази справедливост", обърна се Мирчев към министър-председателя. Желязков прие документа без коментар.

Диалогът обаче предизвика реакция от председателстващия заседанието Драгомир Стойнев (БСП). Той се позова на правилника, според който по време на блицконтрол не могат да се задават въпроси, изискващи точни числа, а само такива за общата политика на правителството. Според него Мирчев "се опитва да раздава морал чрез трибуната".

Как сградата стигна до Пеевски?

Припомняме, че през ноември 2024 г. служебният кабинет на Димитър Главчев предостави сградата на "Врабча" 23 на "ДПС – Ново начало". Пеевски реши да изостави дотогавашната централа на партията на бул. "Александър Стамболийски" 45 и премести централата си в новата сграда. Още: "Да, България": Има 100 млн. лв. разлика в обявените доходи на Пеевски (ВИДЕО)

До този момент там се помещаваха офиси на НАП, Агенцията за инвестиции и Агенцията за публични предприятия. Държавните служители бяха принудени спешно да търсят нови помещения, за да освободят сградата за формацията на Пеевски. Това стана преди съдът окончателно да го признае за единствен лидер на ДПС.