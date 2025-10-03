Войната в Украйна:

Училище в Хърватия забрани мобилните устройства и изкуствените нокти

Мобилни телефони, смарт часовници, подсладени газирани напитки, както и изкуствени нокти и неподходящ грим са забранени за учениците в началното училище „Вргорац“ съгласно новите вътрешни правила, които ще влязат в сила след четири дни, предаде хърватската медия "Индекс".

В бъдеще мобилните телефони и смарт часовниците ще се поставят изключени в шкафчета по време на предметните часове. По време на класните часове те ще се оставят в ученическите раници и пак ще бъдат изключени. По изключение, при спешни случаи, с разрешение на учителя, ученик може да използва мобилен телефон. Забранено е и използването на мобилни телефони по време на кратки и дълги междучасия, до края на учебните занятия за съответния клас, освен в случаи на спешност, за които ученикът е длъжен да уведоми дежурния по предмета или учителя.

В случай че учениците използват мобилни телефони и други технически устройства, те ще бъдат конфискувани и върнати на родителите им, а след второто конфискаване на учениците ще бъде наложена съответна педагогическа мярка, а устройството ще се съхранява в училище до края на семестъра. ОЩЕ: Без телефони в училище: Успехът скача с цяла единица

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
