Продажбите на дребно в Италия неочаквано се понижиха

Продажбите на дребно в Италия се понижават неочаквано през август, след като през юли останаха без промяна. Това съобщи италианският статистически институт ISTAT, цитиран от БТА.

Стойността на продажбите спада с 0,1 на сто на месечна база през август, след като през предходния месец остана без промяна. Икономистите очакваха продажбите на дребно през август да останат без промяна.

Продажбите на дребно както на хранителни, така и на нехранителни стоки спадат с по 0,1 на сто.

Най-значителен спад на продажбите се наблюдава при домакинските уреди, радиоапаратите, телевизорите, касетофоните и фармацевтичните продукти, отчита статистическият институт.

На годишна база ръстът на продажбите на дребно се забавя до осеммесечно дъно от 0,5 на сто през август спрямо 1,8 на сто през юли.

