Заради мокрия път: 55-годишна жена катастрофира край Исперих

03 октомври 2025, 17:08 часа 166 прочитания 0 коментара
55-годишна жена от Исперих пострада при пътно-транспортно произшествие, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Сигналът за инцидента е получен около 15.30 часа днес.

Жената, пътуваща в посока Разград с автомобил "Нисан Микра", се завърта на мократа настилка, на завой, на около километър преди жп прелеза за село Ясеновец и се удря в насрещно движещия се "Ситроен Джъмпер", шофиран от 49-годишен мъж от село Китанчево.

Пострадалата е откарана в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието й.

Трафикът по пътя Разград - Исперих се регулира от екипи на "Пътна полиция", като тежките камиони се отбиват временно. Изясняват се обстоятелствата около възникването на катастрофата. ОЩЕ: Бус и камион се сблъскаха на главен път, има пострадали

Деница Китанова
