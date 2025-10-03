Орбан се поддава на натиска да зареже Русия? Унгария подписа огромна сделка за втечнен газ

На 2 октомври Унгария подписа най-голямата си сделка за закупуване на втечнен природен газ - от френската компания Engie. Това е второ споразумение за последните няколко месеца, което ще разнообрази количествата. Най-големият доставчик за Унгария понастоящем е Русия. Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще прикани Будапеща да спре да купува руски петрол и газ - като част от натиска му върху съюзниците от НАТО да прекъснат енергийните си връзки с Москва заради войната с Украйна. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че отказът от руски горива обаче би бил катастрофа за унгарската икономика.

Сделките с Engie и Shell

В четвъртък унгарският търговец на едро на природен газ MVM CEEnergy се съгласи да купува 400 милиона кубически метра газ годишно от Engie между 2028 и 2038 г. Като се има предвид, че Унгария консумира около 8 милиарда куб. м газ годишно, това би покрило 5% от нейното търсене.

Сделката следва друга, подписана от Унгария миналия месец. Тя беше с Shell за закупуване на 200 млн. кубически метра природен газ годишно от януари 2026 г., което се равнява на около 2,5% от търсенето на страната.

Петер Сиярто с предпазливи думи

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви по време на церемонията по подписването на сделката с Engie, че това е най-дългосрочният договор за втечнен природен газ в историята на Унгария и ще послужи като стълб за енергийната сигурност на страната.

Снимка: Getty Images

"Диверсификацията за нас не означава, че заместваме съществуваща, добре функционираща доставка с друга", добави той, цитиран от Reuters.

Словакия и Унгария отхвърлиха плановете на Европейската комисия за постепенно преустановяване на вноса на руски газ и други енергийни ресурси, което задълбочи разрива им с Брюксел по отношение на връзките с Кремъл. "Не приемаме никакъв натиск или принуда по този въпрос", заяви Сиярто.

Какъв газ ще доставя Engie на Унгария?

Engie не уточни произхода на газа, който ще доставя на Унгария. Европейските купувачи и търговци на втечнен природен газ често се снабдяват от различни производители, включително от САЩ, Близкия изток, Африка, Австралия и понякога Русия.

Унгария подписа 15-годишен договор с Русия през 2021 г. за закупуване на 4,5 милиарда кубически метра газ годишно и увеличи покупките си от "Газпром" през миналата година, като внесе около 7,5 милиарда кубически метра руски газ чрез газопровода "Турски поток" - т.е. през България.

Миналия месец Сиярто заяви, че до края на август Унгария е внесла 5 милиарда кубически метра газ чрез "Турски поток", което означава, че тази година вносът може да достигне рекордно високо ниво.

Унгария, която доставя газ на Словакия чрез междусистемна връзка, купува газ и от Румъния, както и по-малки количества чрез газопровода HAG, който свързва Австрия с Унгария.

