България е първа в ЕС по ръст на производствените цени в промишлеността

Цените на производител в промишлеността са намалели с 0,4 на сто в Европейския съюз и с 0,3 на сто в еврозоната през август спрямо предходния месец след ръста със съответно 0,6 и 0,3 на сто, отчетен за юли. Това сочат най-новите първоначални оценки на европейската статистическа агенция Евростат.

На годишна база – през август спрямо същия месец на 2024 г., производствените цени и в ЕС, и във валутната зона също са се понижили – с 0,4 и 0,6 на сто. Това е първият им годишен спад от ноември миналата година.

В България цените на производител в промишления сектор са отслабнали с 0,5 на сто през август, отнесено към предходния месец, след като отбелязаха месечен ръст с 5,7 на сто през юли.

На годишна основа обаче родните производствени цени в промишлеността са нагоре с 9,1 на сто през август, което представлява най-значителният годишен темп на покачване сред страните членки на ЕС. Така България регистрира най-голям растеж на цените на промишлен производител в ЕС за седми пореден месец.

Сред членките на Евросъюза най-голям годишен ръст на цените на производител в промишлеността освен България са отбелязали Швеция (4,1 на сто) и Румъния (3,1 на сто), а най-значителен спад – Португалия (4,3 на сто), Люксембург (4,2 на сто) и Естония (3,2 на сто).

През август в сравнение с юли 2025 г. продукцията на промишления сектор е поевтиняла най-много в Дания (1,3 на сто), Нидерландия и Румъния (с по 1 на сто във всяка), както и в Австрия (0,8 на сто), докато най-значително е поскъпнала в Естония (5,4 на сто), Финландия (1,9 на сто) и Словакия (1,3 на сто).

