Задържаният в Израел българин поиска депортиране, МВнР разкри какво е състоянието му

03 октомври 2025, 16:47 часа
Министерството на външните работи на България съобщи, че след "своевременни активни действия" на МВнР - в лицето на посолството ни в Тел Авив - тази сутрин, 3 октомври, българският консул в Израел е посетил задържания български гражданин Васил Димитров. Той беше част от Глобалната флотилия "Сумуд", която опита да пробие израелската морска блокада на Ивицата Газа и да акостира в палестинския анклав. Вместо това около 40 лодки бяха задържани, а активистите - отведени на пристанище Ашдод, където започна процес по депортиране към Европа.

Сред лидерите на акцията беше шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Състоянието на Васил Димитров

Васил Димитров е "в добро физическо и психическо състояние" и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел, съобщи МВнР.

Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на "възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България", добавиха от пресцентъра на ведомството днес.

Снимка: Getty Images

Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че българските власти са се свързали с израелските си колеги във връзка с ареста на Димитров: Росен Желязков: Има задържан българин във флотилията за Газа, предупредили сме Израел (ВИДЕО).

Обръщението на българина, задържан от Израел

Малко преди това самият Васил Димитров потвърди в свое видео задържането си, като каза, че е "отвлечен" от израелските власти.

"Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си. Кажето на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", заяви той в своето обръщение.

