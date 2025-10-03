Скандалът продължава! Изтекоха записи от ВАР стаята от мача Левски - Лудогорец

Срещата между Левски и Лудогорец, която се изигра на 19 септември, бе белязано от две спорни ситуации. Първата се разигра в края на първото полувреме, когато Кайо Видал извърши грубо нарушение срещу Кристиан Димитров, при което бутонките на футболиста на Лудогорец се отбелязаха върху бедрото на защитника на Левски, но ВАР не се намеси. Втората ситуация пък е свързана с отменената от ВАР дузпа след нарушение срещу Радослав Кирилов, която първоначално бе отсъдена от главният съдия Радослав Гидженов в полза на "сините".

Видео на спорните ситуации от Левски - Лудогорец

Главен рефер на мача бе Радослав Гидженов с асистент съдии Мирослав Иванов и Георги Дойнов, четвърти съдия - Мариян Гребенчарски, ВАР - Венцислав Митрев, както и АВАР - Владимир Вълков. Веднага след двубоя "сините" обявиха, че ще входират искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото за следните две ситуации. Десет дни по-късно те получиха отговор, който не им допадна. В позицията на Съдийската комисия бе написано следното:

"Ситуация 43 минута – не са налице основания за показване на червен картон на състезател №11 от ПФК Лудогорец, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение. Ситуация 45 минута – правилно е отменен първоначално отсъдения наказателен удар за ПФК Левски, като намесата на ВАР е била в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите, а коректното решение е ъглов удар."

Ето какво се вижда на клипа:

Сега изтекоха кадри от ВАР комуникацията за двете спорни ситуации. Dsport разпространи видеозапис, получен от анонимен източник. От Dsport подчертаха, че не могат да гарантират автентичността и достоверността на записа и не притежават права върху записа. Във видеото се чува и комуникацията между главния съдия и ВАР стаята. При първата ситуация Гидженов се допитва дали нарушението на Видал е умишлено и получава единодушен отговор, че нарушението за жълт картон. При ситуацията с отменената дузпа има известни разногласия в началото, но след преглед на случката от точния ъгъл, Гидженов се съгласява с мнението, че футболистът на Лудогорец играе с топката и отменя наказателния удар.

