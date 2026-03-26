Мартенски сняг затрупа държава от Балканите (СНИМКИ)

Настъпи голяма промяна във времето в балканската държава Хърватия. В Горски Котар и в северозападната част на страната вали сняг, а по крайбрежието духат силни ветрове. Службата за зимно почистване вече е на терен. Междувременно Хърватската асоциация на метеоролозите е издала специални предупреждения за шофьорите. Според информацията сняг покрива магистралите, докато камионите не могат да пътуват до морето, предаде хърватската медия "Индекс".

Метеоролозите предупреждават

До гражданите на Карловац, Приморско-горска и Личко-сенска жупания е изпратено предупредително съобщение поради обилни снеговалежи, силни ветрове и пориви.

Текстът на съобщението гласи: „От 6:00 до 24:00 часа в планините се очакват обилни снеговалежи, силен вятър, пориви, виелици и снежни бури. Бъдете внимателни".

Гражданите в гореспоменатите райони се молят да бъдат изключително внимателни и да съобразят дейностите си с метеорологичните условия.

Всички граждани, които планират пътуване до споменатите окръзи, се съветват да отложат пътуването си.

Пътят за морето е затворен

В момента няма свободен пътен маршрут за камиони с ремаркета и влекачи с полуремаркета от посока вътрешността на страната към Хърватското крайбрежие или Истрия и обратно, поради зимните условия на магистрала A6 Риека - Загреб и държавния път DC3.

В ход е почистване и опесъчаване на пътищата на няколко участъка, като по някои пътища движението е забавено поради автомобили на службата за зимно почистване.

Властите съветват шофьорите да следят актуалната информация за трафика чрез уебсайтове или мобилни приложения и да съобразят скоростта и стила си на шофиране с условията, да спазват безопасна дистанция и да не тръгват без зимна екипировка.