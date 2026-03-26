Вдигат заплатите, заради високите цени на горивата: Ето кой взема решение

След като гърците се втурнаха към България за евтин бензин - кабинетът на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис се събира днес, за да увеличи минималната работна заплата в Гърция. Идеята е гърците да могат да понесат кризата с горивата след войната в Иран, пише гръцкото издание Kathimerini. По време на заседанието се очаква министърът на външните работи да информира министрите за международните развития и свързаните с войната рискове, засягащи икономиката.

Размерът на минималната заплата

Целта е минималната заплата в Гърция да достигне месечната сума до над 900 евро.

Министърът на труда Ники Керамеус ще представи предложението за заплатите, част от правителствен план за достигане на 950 евро на месец до 2027 г.

Увеличението на заплатите се разглежда като ключово за повишаване на доходите на домакинствата и засилване на икономическата стабилност, докато официалните лица наблягат на постепенното прилагане, за да се избегнат сътресения за бизнеса.

По-широката програма отразява усилията за балансиране на растежа, социалната подкрепа и фискалната дисциплина в нестабилна среда. Официалните лица подчертават, че в крайна сметка е необходимо да се осигури приемственост и устойчивост.

Безработицата в Гърция

Длъжностни лица твърдят, че две цели в областта на труда, определени за 2027 г., вече са постигнати: безработицата е паднала под 8% до 7,7%, а средната заплата е надхвърлила 1500 евро на месец.

Правителството действа предпазливо, балансирайки по-високите заплати с капацитета на бизнеса да поема разходи без съкращения.

В бъдеще, властите се стремят към по-нататъшно намаляване на безработицата и продължаващ растеж на заплатите преди изборите през 2027 г.