Русия почва да изнася зърно чак през Мурманск - цената ще е солена

Русия започва износ на зърно през арктическото пристанище Мурманск за първи път в своята история. В Мурманск вече товарят първи товар зърно с тегло 3400 тона. "Ройтерс" съобщава, че пристанището се готви да изпрати и около 28 000 тона пшеница до Мароко. Анализатори оценяват потенциалния капацитет на пристанището на 700 000 до 1,1 милиона тона зърно годишно. За сравнение, преди това през Азовско-Черноморския басейн са били изнасяни над 46 милиона тона.
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Москва се опитва да намери алтернатива на обичайните си търговски маршрути през Черно и Балтийско море, защото там има допълнителни рискове. През зимата Мурманск не е затворен от лед и корабите могат да го достигнат през неутрални води, заобикаляйки Балтийско море. Зърното обаче трябва да се транспортира хиляди километри с железопътен транспорт от Южна Русия. Според украинската служба за външно разузнаване това увеличава разходите с 18-25 долара на тон.
Оценките в Украйна, а и не само, са, че засега Мурманск може да се превърне в допълнителен маршрут, но няма да може да замени южните пристанища на Русия. Затова и снощи стана ясно, че Русия е пуснала два кораба да минат през Азовско море - точно защото няма истинска алтернатива на търговията през Черно море - ОЩЕ: За пръв път: Русия позволи на кораби, превозващи зърно, да напуснат Азовско море
Russia begins exporting grain through the Arctic port of Murmansk for the first time Murmansk is loading its first shipment of grain, weighing 3,400 tonnes. Moscow is trying to find an alternative to its usual routes through the Black and Baltic seas, where additional risks have emerged. Reuters reports that the port is also preparing to ship around 28,000 tonnes of wheat to Morocco. Murmansk remains ice-free in winter, and vessels can reach it through neutral waters, bypassing the Baltic Sea. However, grain must be transported thousands of kilometres by rail from southern Russia. According to Ukraine’s foreign intelligence service, this increases costs by $18–25 per tonne. Analysts estimate the port’s potential capacity at 700,000 to 1.1 million tonnes of grain per year. By comparison, more than 46 million tonnes were previously exported through the Azov–Black Sea basin. Murmansk could therefore become an additional route, but it will not be able to replace Russia’s southern ports.— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026