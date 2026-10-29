Войната в Иран:

Русия почва да изнася зърно чак през Мурманск - цената ще е солена

29 октомври 2026, 8:04 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия почва да изнася зърно чак през Мурманск - цената ще е солена

Русия започва износ на зърно през арктическото пристанище Мурманск за първи път в своята история. В Мурманск вече товарят първи товар зърно с тегло 3400 тона. "Ройтерс" съобщава, че пристанището се готви да изпрати и около 28 000 тона пшеница до Мароко. Анализатори оценяват потенциалния капацитет на пристанището на 700 000 до 1,1 милиона тона зърно годишно. За сравнение, преди това през Азовско-Черноморския басейн са били изнасяни над 46 милиона тона.

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Москва се опитва да намери алтернатива на обичайните си търговски маршрути през Черно и Балтийско море, защото там има допълнителни рискове. През зимата Мурманск не е затворен от лед и корабите могат да го достигнат през неутрални води, заобикаляйки Балтийско море. Зърното обаче трябва да се транспортира хиляди километри с железопътен транспорт от Южна Русия. Според украинската служба за външно разузнаване това увеличава разходите с 18-25 долара на тон.

Оценките в Украйна, а и не само, са, че засега Мурманск може да се превърне в допълнителен маршрут, но няма да може да замени южните пристанища на Русия. Затова и снощи стана ясно, че Русия е пуснала два кораба да минат през Азовско море - точно защото няма истинска алтернатива на търговията през Черно море - ОЩЕ: За пръв път: Русия позволи на кораби, превозващи зърно, да напуснат Азовско море

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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