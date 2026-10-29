"Да готвя ли роднините от Варна и Бургас да се местят в София": Гняв след обвиненията на Радев към Румъния и "сервилната" му политика

Социалните мрежи са заляти от критични коментари срещу премиера Румен Радев, който обяви, че Румъния е косвено виновна за нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Също вчера нов кораб беше ударен от дронове край българските брегове.

"Искам само да спомена случая с Румъния. Те го направиха, наистина, политическото ръководство в Румъния се изказа и каза "нямаме доказателства, но знаем много добре, че Русия е отговорна за тези атаки и ги осъждаме категорично". Какво се случи? Два кораба бяха ударени и потопени по възможно най-предизвикателния начин в румънски териториални води", е казал Радев.

"Ще посрещаме руснаците не с оръжие, а с погача"

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"Радев обвини Румъния за атаките от Русия. Четох го три пъти, за да съм сигурен, че точно това пише. Проверих различни източници - казал го е. Днес цял ден излизат официални реакции от Букурещ. Нямам логично обяснение. Каква му е стратегията на г-н Радев? Каква би могла да бъде причината за подобно публично изявление? Липса на политически опит - не е. Липса на опит в публично говорене - не е. Сещам се и за други липси. И все пак - наистина ли тактиката е да се скараме със съседите, докато в същото време "братята" ни тестват реакциите и нагласите?", написа Климент Йончев - създател на най-голямата компания за таланти в България и бивш директор по комуникациите в Левски.

"Беше любопитно да се следи, дори от професионална гледна точка, но хайде вече да се стреснете и вие, онези които сте в екипа около него. Онези, които сте в инициативния комитет на г-жа Йотова. И най-вече тези, които сте от Бургас и Варна. Там са и семействата ви. Моят баща също. Ако ви е страх да повдигнете темата, кажете - ще помагаме някак. Съберете кураж и попитайте: "Шефе, каква точно ти е идеята? Заради балотажа ли ги говорите тези неща или да подготвя роднините да се местят в Пловдив или София?"", написа още той.

"Радев казва: "Русия удари отново Румъния, защото румънците посочиха, че дроновете са руски!" А защо, Румене, Русия отново атакува кораби в български води, като си мълчиш унизително 23 дни, м?", попита от своя страна преподавателят Емил Джасим.

"Дори Румъния отправи обвинения срещу Радев, че се държи неопределено и нагаждачески спрямо руската агресия срещу търговското корабоплаване в краебрежните води на България и Румъния. А според Радев позицията на Румъния е провокирала нападенията срещу корабите. Да напомня, че острата реакция на Румъния СЛЕДШЕСТВА атаките с руски дронове и няма как да се постанови като причина за тях", коментира фотографът Станимир Лучков.

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"Всичко това го пиша, за да илюстрира сервилната и слугинажна политика на прогресистите, които без колебание жертват националната сигурност и с действията и целевата си дезорганизация оставят отбраната на страната в търсен хаос и неспособност за ефективни действия. И дават ясен знак, че ще посрещнат руската армия не със оръжия, а с погача и паничка чубрица. Затова е изключително важно президентският пост на страната да не попада в пропутински и национално-предателски ръце", добави още той.

Въпреки снишаването - нови удари

"Вчера премиерът Радев хвърли вината за дрон атаките в Черно море в близост до румънския бряг върху... самите румънци. Защото са се осмелили да обявят, че дроновете са руски. И така са ядосали "миролюбивия" Путин. Днес последва нова дрон атака, този път срещу контейнеровоз край нос Калиакра. Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница", написа бившият премиер Николай Денков от ПП.

"Кога ще призоват агресора да влезе в преговори за мир? Вярват ли още в дипломацията като единствен изход от войната, след като днес София беше домакин на среща на военните министри на България, Румъния и Турция? Какво решение взеха на тази среща? Как ще защитят българската територия и българските граждани от войната, която допуснаха до брега ни?", попита още той.