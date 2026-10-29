България не е във война: Началникът на отбраната с половин уста призна, че не можем да спрем морски дронове

Вчерашните морски дронове, които удариха контейнеровози край нос Калиакра в Черни море, дойдоха от изток. Предстои анализ и точна информация, ако може да се даде такава за произхода на дроновете. Атаките дойдоха от източно направление. Това заяви началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов пред bTV след конкретни въпроси Русия ли носи отговорност за случилото се. Още: Удареният от дронове контейнеровоз недалеч от Калиакра е потънал

Интересен щрих - освен с липса на достатъчно способности да се борим с морски дронове, адмиралът каза и, че вчерашната атака не е била в териториални български води и затова процедурата за действие била друга т.е. не сме били ангажирани като държава да спрем морските дронове, така излезе от думите му. Интересно в този аспект е дали Румъния е мислила така, когато преди 10-тина дни свали два дрона. Факт е, че съобщението тогава за свалянето беше, че операцията е извършена на румънска територия, над Черно море - ОЩЕ: В Черно море: Румъния свали дронове там, където бяха ударени 2 кораба. Зеленски с ново предупреждение

Влиза ли България във война?

Въпреки непрестанните атаки с дронове по икономически сигурната територия на България, адмирал Ефтимов увери, че България не е във война. "Не сме слепи, а имаме реалната възможност да противодействаме на дроновете", заяви началникът на отбраната в оставка.

Според него вече се променят тактиките и техниките с дронове, но макар и с половин уста той призна, че не можем да спрем морските дронове, нямаме способности. Обаче, по думите му, "не сме безпомощни".

Той отчете, че Министерство на отбраната е реагирало през годината за над 100 сигнали за атаки с дронове.

"Това, което казах на колегите, е да споделим способности, но трябва да бъдем и реалисти с ограниченията на националното законодателство. Способностите нека да бъдат в интерес и на трите държави - България, Турция и Румъния", изтъкна адмирал Емил Ефтимов.

И успокои: "Не сме във война, нека всички бъдат спокойни".

Адмирал Емил Ефтимов заяви, че си тръгва като началник на отбраната, защото знае кога да каже "стига, край". Има можещи и знаещи хора, така че е време те да взимат решения и България да продължи напред във военно отношение, коментира той.

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