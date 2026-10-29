Акция срещу купения вот в София, има задържани

Полицейска акция срещу купуването на гласове се провежда на територията на столичния квартал "Христо Ботев". "Извършена е проверка на 16 адреса, два автомобила, проверени са 38 лица. На един от адресите са задържани две лица - на 56 и на 32 години. Намерени са и списъци с лица, а срещу тях суми", каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. По думите му става въпрос за търговия с гласове за една от кандидат-президентските двойки. Вотът се е търгувал на различни суми.

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Операцията е насочена и срещу битовата престъпност.